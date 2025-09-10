Війська РФ ударили ракетами по Житомирщині: загинула людина, пошкоджено підприємства та будинки. ФОТО

Сьогодні, 10 вересня 2025 року, під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

"Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків", - уточнив очільник області.

Також читайте: Україні терміново потрібні ще 10 систем Patriot та ракети до них й інших ППО, - Шмигаль

Фото: Житомирська ОВА

Фото: Житомирська ОВА

Як повідомлялося, зранку 10 вересня 2025 року війська РФ атакують Україну ракетами та ударними дронами. Також відомо, що сильні вибухи було чути у Житомирі.

Окрім того, зазначалося, що РФ ударила по цивільних промислових об’єктах на Вінниччині. Львів також перебував під ударом РФ.

По Луцьку вдарили ворожі дрони, там минулося без серйозних руйнувань.