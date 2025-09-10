РФ атаковала складские помещения и хозяйственную постройку в Измаильском районе Одесской области
Российские войска в ночь на 10 сентября атаковали Измаильский район Одесской области беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Под вражеским ударом оказались складские помещения и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Сейчас соответствующие службы работают на месте, фиксируя последствия и документируя преступление РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль