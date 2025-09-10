РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12929 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Одесчины
407 0

РФ атаковала складские помещения и хозяйственную постройку в Измаильском районе Одесской области

Атака шахидов на Одесскую область. Что известно о последствиях?

Российские войска в ночь на 10 сентября атаковали Измаильский район Одесской области беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Под вражеским ударом оказались складские помещения и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Сейчас соответствующие службы работают на месте, фиксируя последствия и документируя преступление РФ.

Читайте: Войска РФ ударили ракетами по Житомирщине: погиб человек, повреждены предприятия и дома. ФОТО

Автор: 

обстрел (29464) Одесская область (3816) Измаильский район (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 