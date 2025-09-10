РФ атаковала складские помещения и хозяйственную постройку в Измаильском районе Одесской области

Российские войска в ночь на 10 сентября атаковали Измаильский район Одесской области беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Под вражеским ударом оказались складские помещения и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Сейчас соответствующие службы работают на месте, фиксируя последствия и документируя преступление РФ.

