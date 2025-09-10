РУС
РФ выпустила 458 целей по Украине, обезврежено 413. По меньшей мере 8 БПЛА залетели в Польшу, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 10 сентября 2025 года. Сколько дронов залетело в Польшу?

В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину 458 беспилотниками и ракетами различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что выпустили войска РФ по Украине?

- 415 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, более 250 из них - шахеты;
- 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл.- РФ, акватории Черного моря;
- 1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.

Также читайте: РФ атаковала складские помещения и хозяйственное здание в Измаильском районе Одесской области

Как отработала ПВО?

Силы противовоздушной обороны обезвредили 413 воздушных целей:

- 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.

"По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - отметили там.

Также читайте: Удар РФ по Львову: на город летели 10 ракет и около 60 дронов, обломки попали в гражданский склад. ФОТОрепортаж

обстрел (29464) ПВО (3092) Польша (8663) Воздушные силы (2660)
Топ комментарии
+4
Це вже "занепокоєність"? Чи "глибока занепокоєність"?
10.09.2025 09:34 Ответить
+3
10.09.2025 09:28 Ответить
+3
***** розширює світову географію кацапського терору та срало на НАТО
НАТО просто обтекло?
10.09.2025 09:29 Ответить
10.09.2025 09:28 Ответить
***** розширює світову географію кацапського терору та срало на НАТО
НАТО просто обтекло?
10.09.2025 09:29 Ответить
Кажете, "Щонайменше 8 БпЛА залетіли до Польщі"? А скільки там збили - хто знає?
10.09.2025 09:32 Ответить
пшеки звітують - збили усі
10.09.2025 09:34 Ответить
"Паньство" сказало, що всі... Правда, один збили сільським будинком...
10.09.2025 09:39 Ответить
там ще є інші пошкодження
10.09.2025 09:44 Ответить
То - проблеми поляків... Вони ж, багато років казали, що війна в Україні - проблеми українців... Тепер війна постукала до них, у двері...
10.09.2025 09:49 Ответить
уточню - не постукала, війна вже у поляків вдома
стукала, коли під Бидгощ ракета прилетіла, коли дрони під Варшаву та Вроцлав залітали, коли тишком Жешув кілька разів відбивали
їм, баранам, чітко пояснили ще у 22-ому, що вони наступні у *****, а поляки як завжди - у всьому винні Українці, от і мають...
10.09.2025 09:54 Ответить
Судячи по фоткам того будинку - навряд чи це був вибух дрона, скорше впали уламки.
10.09.2025 09:45 Ответить
А є різниця? Велика? Все одно крокви та покрівлю, мінять треба...
10.09.2025 09:47 Ответить
Кажуть, що збили всі ті, які представляли загрозу... Адже деякі, потім повертались назад в Україну.
10.09.2025 10:05 Ответить
Це вже "занепокоєність"? Чи "глибока занепокоєність"?
10.09.2025 09:34 Ответить
З кожним разом залітає все більше і більше...
10.09.2025 09:42 Ответить
Треба й надалі червону доріжку перед ****** стелити. Погано постелили. Треба краще
10.09.2025 09:55 Ответить
@ (у перекладі):
"Сьогодні Трамп при виході з ресторану у Вашингтоні проігнорував запитання репортера про російські безпілотники у Польщі (https://x.com/KellieMeyerNews/status/1965599114907058577?t=Dcu7MI_QmXYHmKBEj1CRdA&s=19 відео). А завтра він звинуватить у них Україну.
США - слабка держава та слабкий президент."
10.09.2025 10:01 Ответить
А буданов уничтожает заводы склады гахедов в тех же количествах как и орки запускают свои герани...
10.09.2025 10:33 Ответить
 
 