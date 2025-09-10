РФ выпустила 458 целей по Украине, обезврежено 413. По меньшей мере 8 БПЛА залетели в Польшу, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину 458 беспилотниками и ракетами различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что выпустили войска РФ по Украине?

- 415 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, более 250 из них - шахеты;

- 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл.- РФ, акватории Черного моря;

- 1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.

Как отработала ПВО?

Силы противовоздушной обороны обезвредили 413 воздушных целей:

- 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;

- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.

"По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - отметили там.

