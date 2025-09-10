РФ выпустила 458 целей по Украине, обезврежено 413. По меньшей мере 8 БПЛА залетели в Польшу, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину 458 беспилотниками и ракетами различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Что выпустили войска РФ по Украине?
- 415 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма, более 250 из них - шахеты;
- 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл.- РФ, акватории Черного моря;
- 1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл.
Как отработала ПВО?
Силы противовоздушной обороны обезвредили 413 воздушных целей:
- 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.
"По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша", - отметили там.
НАТО просто обтекло?
стукала, коли під Бидгощ ракета прилетіла, коли дрони під Варшаву та Вроцлав залітали, коли тишком Жешув кілька разів відбивали
їм, баранам, чітко пояснили ще у 22-ому, що вони наступні у *****, а поляки як завжди - у всьому винні Українці, от і мають...
"Сьогодні Трамп при виході з ресторану у Вашингтоні проігнорував запитання репортера про російські безпілотники у Польщі (https://x.com/KellieMeyerNews/status/1965599114907058577?t=Dcu7MI_QmXYHmKBEj1CRdA&s=19 відео). А завтра він звинуватить у них Україну.
США - слабка держава та слабкий президент."