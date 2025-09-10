УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
3 532 22

Міноборони РФ: "Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися"

У російському міноборони заявили, що під час атаки у ніч на 10 вересня "досягли всіх цілей" в Україні, однак на території Польщі "об'єкти для ураження не планувалися".

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства країни-агресорки, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни стверджують, що били "високоточною зброєю великої дальності" та ударними безпілотниками по певних підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів.

"Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені. Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Російські безпілотники, які нібито перетнули польський кордон, не можуть пролетіти понад 700 км", - сказали там. 

Міноборони Росії також заявило про готовність провести консультації з військовим відомством Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

Шахеди залетіли в Польщу: Міноборони РФ заперечило атаку

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готує ноту протесту РФ, - речник МЗС Вронський

Автор: 

Польща (8814) росія (67621) Міноборони рф (725) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Російські безпілотники, які нібито перетнули польський кордон, не можуть пролетіти понад 700 км

Віримо. І пшеки мають повірити. Ну бо це ж кацапи. Вони ніколи не брешуть!
показати весь коментар
10.09.2025 15:25 Відповісти
+7
І чому я не здивований? Крим - не вони, днр/лнр - теж не вони. Класика жанра - их там нет!
показати весь коментар
10.09.2025 15:28 Відповісти
+5
показати весь коментар
10.09.2025 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ізраїль теж не планував цілі в Катарі. Якось само-собою вийшло.
показати весь коментар
10.09.2025 15:24 Відповісти
Російські безпілотники, які нібито перетнули польський кордон, не можуть пролетіти понад 700 км

Віримо. І пшеки мають повірити. Ну бо це ж кацапи. Вони ніколи не брешуть!
показати весь коментар
10.09.2025 15:25 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 15:26 Відповісти
Планувалося,що поляки разом з НАТО обдристають власні штани. Ну що ж. Всі цілі уражено.
показати весь коментар
10.09.2025 15:27 Відповісти
Я вірно зрозумів, що швацький цех - то була зрештою успішно ліквідована база НАТО?
показати весь коментар
10.09.2025 15:27 Відповісти
Шахєд - зброя терору проти мирняка. Його характеристики не для військових цілей, тим більше таких масштабних як військові бази.
показати весь коментар
10.09.2025 16:23 Відповісти
І як завжди Україна у всьому винна .
показати весь коментар
10.09.2025 15:28 Відповісти
І чому я не здивований? Крим - не вони, днр/лнр - теж не вони. Класика жанра - их там нет!
показати весь коментар
10.09.2025 15:28 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 15:29 Відповісти
Будуть поляків вбалтувати
показати весь коментар
10.09.2025 15:33 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 15:33 Відповісти
Ердоган довго не думав.а відповів.На болотах шуму було багато.але більш випадково не залітали Після цього поважати стали.
показати весь коментар
10.09.2025 15:34 Відповісти
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито. Джерело: https://censor.net/ua/n3573358

Туск відповів в 4 рази рішучіше, ніж Ердоган.
показати весь коментар
10.09.2025 15:44 Відповісти
Наступного разу кацапи пофарбують шахеди у кольори українського прапора, та розкидають візитки Яроша.
показати весь коментар
10.09.2025 15:39 Відповісти
Кацапи примушують ляхів до припинення нам допомоги, а вони такі сцикливі , що таки можуть на це піти, бо це ж українці їх втягують у війну.
показати весь коментар
10.09.2025 15:45 Відповісти
Є ще Румунія.
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
Що не забереш від москалів, це уміння виглюплятися і маніпулювати.
показати весь коментар
10.09.2025 15:56 Відповісти
Не так. Лицемірна брехня- скрєпа кацапоїдів. Маніпулювати такою можна тільки розумово відсталими.
показати весь коментар
10.09.2025 16:26 Відповісти
Як тільки московіт, не брехав за своє життя?!?!
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
Вєрім Хер Ху ! - верховний голонокомандувач президент Навроцький!
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
Все! Турбуватись не треба. Розходимось. НАТО може спати далі.
показати весь коментар
10.09.2025 17:11 Відповісти
Власне заява лише про те, що безпілотники, які перетнули кордон з Польщею, не мали бойової частини.
показати весь коментар
10.09.2025 17:24 Відповісти
 
 