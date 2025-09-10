Міноборони РФ: "Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися"

У російському міноборони заявили, що під час атаки у ніч на 10 вересня "досягли всіх цілей" в Україні, однак на території Польщі "об'єкти для ураження не планувалися".

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства країни-агресорки, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни стверджують, що били "високоточною зброєю великої дальності" та ударними безпілотниками по певних підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів.

"Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені. Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Російські безпілотники, які нібито перетнули польський кордон, не можуть пролетіти понад 700 км", - сказали там.

Міноборони Росії також заявило про готовність провести консультації з військовим відомством Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у Польщу

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готує ноту протесту РФ, - речник МЗС Вронський