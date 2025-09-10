Туск про заліт "шахедів" у Польщу: Військові застосували зброю проти цілей
Зранку 10 вересня 2025 року на території Польщі триває операція, спрямована проти російських ударних дронів, які під час ворожої атаки на Україну залетіли в Польщу.
Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Збили?
«Шановний пане шахед, летіть назад, бумласка»
Замість
«**** ти тут робиш? *розстріляли*»
Звичайно Польща нічого не зробить і нато теж, бо ці шахєди призначались нам, а не полякам
"За наказом Оперативного командувача Збройних Сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.
2025- НАТА закрой неба, хочаб Польши.