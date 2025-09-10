УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Туск про заліт "шахедів" у Польщу: Військові застосували зброю проти цілей

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Зранку 10 вересня 2025 року на території Польщі триває операція, спрямована проти російських ударних дронів, які під час ворожої атаки на Україну залетіли в Польщу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", - зауважив він.

Читайте також: Польща закриває кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025", - Туск

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Польща (8814) Туск Дональд (571) Шахед (1451)
"Ви нє панімаєтє. Праізашла чудовіщная ошибка"- МЗС Польщі.
10.09.2025 06:50 Відповісти
Гітлер-Путлер розпочав 1 (10) вересня 1939 (2025) вторгнення в Польшу. Демократичний світ занепокоїться та заспокоїться .
10.09.2025 06:48 Відповісти
цікаво як зреагує НАТО на порушення кордонів Польші? напишуть протест в ООН чи в якесь іньше спортлото?
10.09.2025 06:51 Відповісти
Зброю застосували..
Збили?
10.09.2025 06:40 Відповісти
Так. Збили.
10.09.2025 06:45 Відповісти
Було 3х Шахеда з Волині на Польщу!
10.09.2025 06:50 Відповісти
Де там видно, що збили?
10.09.2025 06:51 Відповісти
Польща смішна канєшна…
«Шановний пане шахед, летіть назад, бумласка»
Замість
«**** ти тут робиш? *розстріляли*»
Звичайно Польща нічого не зробить і нато теж, бо ці шахєди призначались нам, а не полякам
10.09.2025 06:54 Відповісти
З автомата чергу з переляку,це ж не зерновоз
10.09.2025 08:29 Відповісти
Це вже досягнення!
10.09.2025 06:50 Відповісти
А хто напав, чиї цілі?
10.09.2025 06:51 Відповісти
Нарешті ,правильне запитання?
10.09.2025 06:56 Відповісти
Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки Шахедів РФ

"За наказом Оперативного командувача Збройних Сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.

10.09.2025 06:52 Відповісти
НЛО
10.09.2025 06:54 Відповісти
згідно червоних ліній тільки інопланетяни можуть напасти на сильне як ніколи НАТО
10.09.2025 06:56 Відповісти
Уважно читайте , що заявляє польська сторона. Хоч читати, маю надію, вмієте?
10.09.2025 06:54 Відповісти
пов'язана з численними порушеннями
10.09.2025 06:57 Відповісти
Польща вперше відбиває атаку шахедів: військові повідомляють про збиття кількох БПЛА - це пару з 15
10.09.2025 06:54 Відповісти
Десь біля десятка збили. 2 шт назад втекли.
10.09.2025 07:22 Відповісти
НАТО ще є? Чи теж 2 тижня почекає з відповіддю?
10.09.2025 06:56 Відповісти
нато сидить на унітазах
10.09.2025 06:58 Відповісти
Висловлюємо глибоке занепокоєння
10.09.2025 06:59 Відповісти
Наступний варіант " рота кацапів на території Польщі чи балтійських країн - (оні заблуділісь)!"
10.09.2025 06:59 Відповісти
❗️Польща збила 2 «Шахеди» над своєю територією
10.09.2025 07:01 Відповісти
туск сказал ,что нихххх там страшного нет , просто там проходят УЧЕНИЯ !!!
10.09.2025 07:06 Відповісти
Туск про заліт "шахедів" у Польщу: Військові застосували зброю проти цілей
10.09.2025 07:07 Відповісти
..ну і, 5-та стаття вже почала діяти чи знову будете соплі жувати?
10.09.2025 07:15 Відповісти
Нарешті. Може, підозрювали, що там українське зерно?
10.09.2025 07:34 Відповісти
Хутiн трогае ляхiв за яйки.
10.09.2025 07:50 Відповісти
Украина выражает глубокую озабоченность!
10.09.2025 07:50 Відповісти
Кацапи беруть пшеків на понт
10.09.2025 07:54 Відповісти
Чекали ,надіялись,що шлюхеди повернуть назад в Україну, напевно й молилися,щоб не прийшлося їх збивати,та все марно....
10.09.2025 07:55 Відповісти
єдина країна, яка має червоні лінії, це Україна
10.09.2025 08:23 Відповісти
2022 - НАТА закорй неба гы-гы-гы.
2025- НАТА закрой неба, хочаб Польши.
10.09.2025 08:26 Відповісти
Це так, тільки початок, далі крилаті полетять. Європідари проковтнуть, і буде захоплена територія суміжна з Укрвїною, щоб зброю не було як постачати.
10.09.2025 08:42 Відповісти
Нічого не буде. Бо сама Польща не говорить що це були саме москальські повітряні цілі
10.09.2025 08:53 Відповісти
 
 