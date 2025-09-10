Туск про заліт "шахедів" у Польщу: Військові застосували зброю проти цілей

Зранку 10 вересня 2025 року на території Польщі триває операція, спрямована проти російських ударних дронів, які під час ворожої атаки на Україну залетіли в Польщу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.