Туск о залете "шахедов" в Польшу: Военные применили оружие против целей
С утра 10 сентября 2025 года на территории Польши продолжается операция, направленная против российских ударных дронов, которые во время вражеской атаки на Украину залетели в Польшу.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего", - отметил он.
Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Збили?
«Шановний пане шахед, летіть назад, бумласка»
Замість
«**** ти тут робиш? *розстріляли*»
Звичайно Польща нічого не зробить і нато теж, бо ці шахєди призначались нам, а не полякам
"За наказом Оперативного командувача Збройних Сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.
2025- НАТА закрой неба, хочаб Польши.