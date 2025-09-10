Туск о залете "шахедов" в Польшу: Военные применили оружие против целей

С утра 10 сентября 2025 года на территории Польши продолжается операция, направленная против российских ударных дронов, которые во время вражеской атаки на Украину залетели в Польшу.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего", - отметил он.

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.