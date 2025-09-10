РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
6 666 36

Туск о залете "шахедов" в Польшу: Военные применили оружие против целей

Премьер-министр Польши Дональд Туск

С утра 10 сентября 2025 года на территории Польши продолжается операция, направленная против российских ударных дронов, которые во время вражеской атаки на Украину залетели в Польшу.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего", - отметил он.

Читайте также: Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск

Напомним, ранее ВС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Польша (8663) Туск Дональд (791) Шахед (1446)
+11
"Ви нє панімаєтє. Праізашла чудовіщная ошибка"- МЗС Польщі.
10.09.2025 06:50 Ответить
+10
Гітлер-Путлер розпочав 1 (10) вересня 1939 (2025) вторгнення в Польшу. Демократичний світ занепокоїться та заспокоїться .
10.09.2025 06:48 Ответить
+10
цікаво як зреагує НАТО на порушення кордонів Польші? напишуть протест в ООН чи в якесь іньше спортлото?
10.09.2025 06:51 Ответить
Зброю застосували..
Збили?
10.09.2025 06:40 Ответить
Так. Збили.
10.09.2025 06:45 Ответить
Було 3х Шахеда з Волині на Польщу!
10.09.2025 06:50 Ответить
Де там видно, що збили?
10.09.2025 06:51 Ответить
Польща смішна канєшна…
«Шановний пане шахед, летіть назад, бумласка»
Замість
«**** ти тут робиш? *розстріляли*»
Звичайно Польща нічого не зробить і нато теж, бо ці шахєди призначались нам, а не полякам
10.09.2025 06:54 Ответить
З автомата чергу з переляку,це ж не зерновоз
10.09.2025 08:29 Ответить
Це вже досягнення!
10.09.2025 06:50 Ответить
А хто напав, чиї цілі?
10.09.2025 06:51 Ответить
Нарешті ,правильне запитання?
10.09.2025 06:56 Ответить
Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки Шахедів РФ

"За наказом Оперативного командувача Збройних Сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.

10.09.2025 06:52 Ответить
НЛО
10.09.2025 06:54 Ответить
згідно червоних ліній тільки інопланетяни можуть напасти на сильне як ніколи НАТО
10.09.2025 06:56 Ответить
Уважно читайте , що заявляє польська сторона. Хоч читати, маю надію, вмієте?
10.09.2025 06:54 Ответить
пов'язана з численними порушеннями
10.09.2025 06:57 Ответить
Польща вперше відбиває атаку шахедів: військові повідомляють про збиття кількох БПЛА - це пару з 15
10.09.2025 06:54 Ответить
Десь біля десятка збили. 2 шт назад втекли.
10.09.2025 07:22 Ответить
НАТО ще є? Чи теж 2 тижня почекає з відповіддю?
10.09.2025 06:56 Ответить
нато сидить на унітазах
10.09.2025 06:58 Ответить
Висловлюємо глибоке занепокоєння
10.09.2025 06:59 Ответить
Наступний варіант " рота кацапів на території Польщі чи балтійських країн - (оні заблуділісь)!"
10.09.2025 06:59 Ответить
❗️Польща збила 2 «Шахеди» над своєю територією
10.09.2025 07:01 Ответить
туск сказал ,что нихххх там страшного нет , просто там проходят УЧЕНИЯ !!!
10.09.2025 07:06 Ответить
..ну і, 5-та стаття вже почала діяти чи знову будете соплі жувати?
10.09.2025 07:15 Ответить
Нарешті. Може, підозрювали, що там українське зерно?
10.09.2025 07:34 Ответить
Хутiн трогае ляхiв за яйки.
10.09.2025 07:50 Ответить
Украина выражает глубокую озабоченность!
10.09.2025 07:50 Ответить
Кацапи беруть пшеків на понт
10.09.2025 07:54 Ответить
Чекали ,надіялись,що шлюхеди повернуть назад в Україну, напевно й молилися,щоб не прийшлося їх збивати,та все марно....
10.09.2025 07:55 Ответить
єдина країна, яка має червоні лінії, це Україна
10.09.2025 08:23 Ответить
2022 - НАТА закорй неба гы-гы-гы.
2025- НАТА закрой неба, хочаб Польши.
10.09.2025 08:26 Ответить
Це так, тільки початок, далі крилаті полетять. Європідари проковтнуть, і буде захоплена територія суміжна з Укрвїною, щоб зброю не було як постачати.
10.09.2025 08:42 Ответить
Нічого не буде. Бо сама Польща не говорить що це були саме москальські повітряні цілі
10.09.2025 08:53 Ответить
 
 