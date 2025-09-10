Залет "шахедов" в Польшу: поднята авиация, наземные системы ПВО в высшей готовности, закрыты 4 аэропорта

РУС
В ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды", пересекая границу Украины, оказались в воздушном пространстве Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Напомним, около 01:13, 10 сентября, украинские Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед".

Также стало известно, что вражеские "Шахеды" покинули воздушное пространство Украины и фиксировались уже в Польше.

Что говорят в Польше?

Воздушное командование Польши подтвердило, что в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года Российская Федерация осуществляет очередные массированные удары по объектам, расположенным на территории Украины.

А также то, что для безопасности польского воздушного пространства Командующий Оперативного командования ВС РП запустил все необходимые процедуры.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высокой готовности", - говорится в сообщении.

В то же время, заявляется, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне риска.

Из-за угрозы российских дронов в Польше было закрыто воздушное пространство четырех аэропортов.

Сначала это касалось "Жешува", но в течение следующих нескольких часов также были закрыты аэропорты "Люблин", "Варшава" и "Модлин".

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, под наибольшей угрозой находились Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли государственную границу.

"Власти страны, а именно президент Республики Польша и премьер-министр Республики Польша, проинформированы. Все службы в действии. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции", - сообщил он.

