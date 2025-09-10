Заліт "шахедів" у Польщу: піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти

У ніч проти середи, 10 вересня, російські "Шахеди", перетнувши кордон України, опинились у повітряному просторі Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нагадаємо, близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".

Також стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже У Польщі.

Також читайте: ПС ЗСУ повідомляють, що російські "шахеди" залетіли в Польщу (оновлено)

Що кажуть у Польщі?

Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України.

А також те, що задля безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування ЗС РП запустив усі необхідні процедури.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - сказано у повідомленні.

Водночас, заявляється, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.

Через загрозу російських дронів у Польщі було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів.

Спочатку це стосувалось "Жешува", але протягом наступних декількох годин також було закрито аеропорти "Люблін", "Варшава" та "Модлін".

Також читайте: Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон.

"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.