Заліт "шахедів" у Польщу: піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти
У ніч проти середи, 10 вересня, російські "Шахеди", перетнувши кордон України, опинились у повітряному просторі Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Нагадаємо, близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".
Також стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже У Польщі.
Що кажуть у Польщі?
Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України.
А також те, що задля безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування ЗС РП запустив усі необхідні процедури.
"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - сказано у повідомленні.
Водночас, заявляється, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.
Через загрозу російських дронів у Польщі було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів.
Спочатку це стосувалось "Жешува", але протягом наступних декількох годин також було закрито аеропорти "Люблін", "Варшава" та "Модлін".
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон.
"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поляків залякати 😡
Ідіот - це назавжди !
Це було лише питання часу,коли безкарні кацапи оборзіють в край і почнуть не лише "гадити на килимок під дверима" Європи,застосовуючи диверсійні акції конторської агентури,але й перейдуть до прямих військових провокацій...
Тим часом Вікіпедія повідомляє, що Третя світова війна розпочалась 10 вересня 2025 року атакою Росії на Польщу, під час масового обстрілу України.
старого рудого довбойобаголуба миру не винесуть з крісла уперед ногами у результаті імпічменту-нічого не буде.