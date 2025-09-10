УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Заліт "шахедів" у Польщу: піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти

У ніч проти середи, 10 вересня, російські "Шахеди", перетнувши кордон України, опинились у повітряному просторі Польщі.

Нагадаємо, близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".

Також стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже У Польщі.

Що кажуть у Польщі?

Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України.

А також те, що задля безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування ЗС РП запустив усі необхідні процедури.

"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - сказано у повідомленні.

Водночас, заявляється, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.

Через загрозу російських дронів у Польщі було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів.

Спочатку це стосувалось "Жешува", але протягом наступних декількох годин також було закрито аеропорти "Люблін", "Варшава" та "Модлін".

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон.

"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.

Хай перекривають кордон тракторами
Все добре! Це дружні шахеди з братньої країни. Просто треба потерпіти
Подивимось як навроцький пригадуватиме кацапам Катинь і знищення літака з всією верхівкою країни!!!!
10.09.2025 06:33 Відповісти
Дякую братам полякам!!! І вітаю з почіном "Варшавського Привіда"!!!
10.09.2025 06:36 Відповісти
То рептілоїди. І взагалі,беріть лопати та йдіть розкопувати древні могили. Так навроцький повєлєл.
їм в цьому допоможе знаний експерт по лопатам - ексміністр-втікач Кулеба!
ніяк.
Навроцький ,піднімай зранку питання про ексгумацію,історичну справедливість і т.п.
Випускайте рольників..вони надійно заблокують кордон.
Рольників-пердольників )
Кремлівський карлик біситься від безсилля та навіть наказав
поляків залякати 😡
Ідіот - це назавжди !
Шахеди знищили, на цензорі як завжди інформація з затримкою. Зараз тривають пошуки збитих шахедів. Чекаємо ранку, стільки занепокоєнь буде.
Так. Всі тішаться шо ха-ха по полякам полетіло,а то шо може ****** по жешуві де перевалочна база зброї для нас то таке *****, добре шо поляки почали збивати може нарешті дійшло
Це було лише питання часу,коли безкарні кацапи оборзіють в край і почнуть не лише "гадити на килимок під дверима" Європи,застосовуючи диверсійні акції конторської агентури,але й перейдуть до прямих військових провокацій...
Це вже глибока стурбованість чи поки просте занепокоєння?
Ні, це в них ранкова ерекція така.
діарея
https://t.me/voynareal/121884 ⚠️БпЛА над Варшавою та Краковом, Польща
Конгресмен від Республіканської партії Джо Уілсон звинуватив Путіна в оголошенні війни Польщі та закликає адміністрацію Трампа дозволити Україні завдавати ударів глибоко по території РФ.

Тим часом Вікіпедія повідомляє, що Третя світова війна розпочалась 10 вересня 2025 року атакою Росії на Польщу, під час масового обстрілу України.
Поки старого рудого довбойобаголуба миру не винесуть з крісла уперед ногами у результаті імпічменту-нічого не буде.
Прем'єр Польщі підтвердив порушення повітряного кордону, але не згадав Росію
Забув, напевно...
У цьому й проблема. Сцикуни.
русня вмикається від сміху, доки поляки роблять вид, що їх не трахнули, або трахнули не глибоко. Мєрзость. А пуйло **** знахабнів після китайоза.
Польща вперше відбиває атаку шахедів: військові повідомляють про збиття кількох БПЛА.
.
это русская шутка , да ???!!! да , польша ))) ,они больше не будут ))), сожалеем об неудачном инцинденте )))
Це ж не напад на країну НАТО, ні?
нет там ничего , просто авиамоделисты немного попутали )))
Термінові новини - сьогодні зранку Альянс НАТО екстрено позбавив Польщу членства в НАТО .!!
польша думает о мертвых больше чем о живых , идем раскапывать останки ,Украина сама справится с росией !!
....заблукали, вибачте! Так рашисти скажуть, а НАТО проковтне. Вже скоро дограєтесь, що буде і Європу бомбити, а там дивись і техніка з піхотою піде з навчань 2025!!!
Допоки не буде знищений найкривавіший терорист путін це жахіття варварів буде продовжуватись ,ну що Трамп путін хоче миру ?на жаль з твоїм прихлдом терорист відчув свою безкарність.
Украина выражает глубокую озабоченность!
Коли Україна у початку війни просила допомоги.кричали.що їх втягують у війну.Тепер Шахеди у них.І це початок.Путлер борзіє...
Ми на горє всєм буржуям міравой пажар раздуєм
пшепрошем пані отримашч милошч
Теміново запускайте трактори камікадзе!!!
