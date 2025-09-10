УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5735 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
5 126 25

ПС ЗСУ повідомляють, що російські "шахеди" залетіли в Польщу (оновлено)

В ніч на 10 вересня російські "шахеди" залетіли на територію Польщі.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Шахеди в Польщі

Згодом Повітряні Сили змінили повідомлення, та прибрали згадку про рух БпЛА в Польщі.

Змінений пост Повітряних Сил

Водночас моніторингові канали підтверджують інформацію про те, що група БпЛА залишила територію України у напрямку Польщі.

Також читайте: Польський уряд схвалив законопроєкт про виплати українцям. Раніше президент Польщі ветував допомогу біженцям із України

Автор: 

Польща (8814) Шахед (1451)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Поляки - нумо швидко заблокуйте їх на кордоні, а як не поможе то запамятайте

Баааааатько наш Бандера - навіть це поможе краще
показати весь коментар
10.09.2025 01:40 Відповісти
+4
Вони звинуватять Україну, що навмисне пропустила до них шахеди
показати весь коментар
10.09.2025 01:43 Відповісти
+4
Саме час підняти питання Волинської трагедії
показати весь коментар
10.09.2025 01:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки - нумо швидко заблокуйте їх на кордоні, а як не поможе то запамятайте

Баааааатько наш Бандера - навіть це поможе краще
показати весь коментар
10.09.2025 01:40 Відповісти
5-та стаття?

Один за всіх, всі за одного?
показати весь коментар
10.09.2025 01:42 Відповісти
Вони звинуватять Україну, що навмисне пропустила до них шахеди
показати весь коментар
10.09.2025 01:43 Відповісти
Причем тут 5 статья, болезное, шахиды делают правое дело - уничтожают хохлов. Поляков они не трогают, пока.
показати весь коментар
10.09.2025 01:45 Відповісти
А наше діло-знищувать вонючих кацапів..Хоч зправа,хоч зліва...Хай гніють по посадкам..
показати весь коментар
10.09.2025 01:49 Відповісти
Згинь гниль кацапська
показати весь коментар
10.09.2025 01:57 Відповісти
Ви от самі можете бути хохлом - так шо чекайте шо до вас десь на Рязанщині Шахедогерань віддибає ( бо у вас як варнякають - бий чужих шоб свої боялися ).
показати весь коментар
10.09.2025 02:06 Відповісти
Та ни, я в лахта центре, тут пво рядом - не хуже московской.
показати весь коментар
10.09.2025 02:08 Відповісти
Тебе вже зараз підітруть сцаними тряпками..Та що на боярі сьогодні не заробив,убогий кацапчику..
показати весь коментар
10.09.2025 02:12 Відповісти
Очень даже заработал больше 10 ответов, это почти 2к гривен. Учитесь, свинособаки
показати весь коментар
10.09.2025 02:17 Відповісти
Та ти б і за 1к рублів би здав свого туза чеченам на отжарку...В твоєй засраной "дерьевне" це великі гроші.. Мамка і за сто фублей спідницю перед місцевою алкашнею задирала...Там тебе і понесла..
показати весь коментар
10.09.2025 02:20 Відповісти
Даааа... вам таких грошей тепер і за місяць не заробити. 😁
А тепер тобі навіть на кришку від зливного бачка вистачить. Ще трохи і унітаз зможеш купити.
Кормілєц!!!
показати весь коментар
10.09.2025 02:21 Відповісти
От тільки бензину нема, а воду з калюж п'єте. 😁

А так то у донецькій лахтє майже, як у москві.
показати весь коментар
10.09.2025 02:13 Відповісти
То не для вас ппо - то для ваших баринів , крім того рядом у вашій країні означає десь на відстані 200 -400 км - ваше ж населеніє хвалиться розміром вашої території такшо такшо .
показати весь коментар
10.09.2025 02:19 Відповісти
Саме час підняти питання Волинської трагедії
показати весь коментар
10.09.2025 01:44 Відповісти
Якщо не дивитись угору, то нібито все нормально.
І можно не перейматись, не приймати складних рішень, не відповідати...
... бо так простіше.... але ненадовго!
Сцикуни!
показати весь коментар
10.09.2025 01:45 Відповісти
навроцького вже розбудили?
показати весь коментар
10.09.2025 01:46 Відповісти
Та ні,ці "не становлять загрози"...Раз навроцькому на голову нічого не впало-то куйня...
показати весь коментар
10.09.2025 01:47 Відповісти
Саме час зсипати українське зерно.
показати весь коментар
10.09.2025 01:48 Відповісти
Хай не дивляться вгору в краще розсипають зерно на землі.
показати весь коментар
10.09.2025 02:07 Відповісти
ще пару разів і в Польші до тих гераній/шахедів звикнуть, головне не забути повторювати що це контрабандисти
показати весь коментар
10.09.2025 02:13 Відповісти
Поляки не переймаються - там фермери кордон надійно заблокували..
показати весь коментар
10.09.2025 02:13 Відповісти
Поляки готують потужну відповідь - припинять допомогу українським біженцям та заборонять червоно-чорний прапор на стадіонах.
показати весь коментар
10.09.2025 02:13 Відповісти
У збройних силах Ізраїлю заявили про "точний удар" по високопоставлених лідерах ХАМАС в Катарі. Це підтвердив представник ХАМАС, а також речник МЗС Катару, який назвав атаку "кричущим порушенням усіх міжнародних норм і правил".


Катар - невелика країна в Перській затоці, площею 11,6 тис. кв. км, але вона є одним з найбільших експортерів природного газу, а за доходом на душу населення посідає шосте місце у світі.

В Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США. На базі Аль-Удейд знаходяться американські авіапаливозаправники KC-135, винищувачі ВПС США F-16 та F-35. Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагона в Афганістані та наступного виводу військ з цієї країни у 2021 році. Катар і Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.

Катар використовує американські комплекси ППО "Патріот", які за необхідності легко можна відключити дистанційно - конструкція це передбачає.

показати весь коментар
10.09.2025 02:24 Відповісти
Прем'єр-міністр Катару заявив, що США зв'язалися з Катаром через 10 хвилин після того, як стався напад, і що Ізраїль використовував зброю, яка не була зафіксована радарoм.
Ізраїльські чиновники визнали, що в атаці було використано більше ніж 10 винищувачів.
У Ізраїлі є стелс-винищувачі F-35I виробництва США, які здатні уникати виявлення радари і були використані для прориву повітряної оборони Тегерана під час ізраїльських ударів по Ірану в червні.
показати весь коментар
10.09.2025 02:26 Відповісти
 
 