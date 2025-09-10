5 126 25
ПС ЗСУ повідомляють, що російські "шахеди" залетіли в Польщу (оновлено)
В ніч на 10 вересня російські "шахеди" залетіли на територію Польщі.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
"БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць!" - йдеться в повідомленні.
Згодом Повітряні Сили змінили повідомлення, та прибрали згадку про рух БпЛА в Польщі.
Водночас моніторингові канали підтверджують інформацію про те, що група БпЛА залишила територію України у напрямку Польщі.
Топ коментарі
+5 Михайло Иляш
показати весь коментар10.09.2025 01:40 Відповісти Посилання
+4 Ivan Iktor
показати весь коментар10.09.2025 01:43 Відповісти Посилання
+4 Олександр Томах
показати весь коментар10.09.2025 01:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Баааааатько наш Бандера - навіть це поможе краще
Один за всіх, всі за одного?
А тепер тобі навіть на кришку від зливного бачка вистачить. Ще трохи і унітаз зможеш купити.
Кормілєц!!!
А так то у донецькій лахтє майже, як у москві.
І можно не перейматись, не приймати складних рішень, не відповідати...
... бо так простіше.... але ненадовго!
Сцикуни!
Катар - невелика країна в Перській затоці, площею 11,6 тис. кв. км, але вона є одним з найбільших експортерів природного газу, а за доходом на душу населення посідає шосте місце у світі.
В Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США. На базі Аль-Удейд знаходяться американські авіапаливозаправники KC-135, винищувачі ВПС США F-16 та F-35. Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагона в Афганістані та наступного виводу військ з цієї країни у 2021 році. Катар і Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.
Катар використовує американські комплекси ППО "Патріот", які за необхідності легко можна відключити дистанційно - конструкція це передбачає.
Ізраїльські чиновники визнали, що в атаці було використано більше ніж 10 винищувачів.
У Ізраїлі є стелс-винищувачі F-35I виробництва США, які здатні уникати виявлення радари і були використані для прориву повітряної оборони Тегерана під час ізраїльських ударів по Ірану в червні.