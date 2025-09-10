ПС ЗСУ повідомляють, що російські "шахеди" залетіли в Польщу (оновлено)

В ніч на 10 вересня російські "шахеди" залетіли на територію Польщі.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

"БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць!" - йдеться в повідомленні.

Згодом Повітряні Сили змінили повідомлення, та прибрали згадку про рух БпЛА в Польщі.

Водночас моніторингові канали підтверджують інформацію про те, що група БпЛА залишила територію України у напрямку Польщі.

