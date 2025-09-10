ВС ВСУ сообщают, что российские "шахеды" залетели в Польшу

В ночь на 10 сентября российские "шахеды" залетели на территорию Польши.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА в Польше курсом на запад, город Замосць!" - говорится в сообщении.

