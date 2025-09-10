17 433 81
ВС ВСУ сообщают, что российские "шахеды" залетели в Польшу
В ночь на 10 сентября российские "шахеды" залетели на территорию Польши.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА в Польше курсом на запад, город Замосць!" - говорится в сообщении.
Внаслідок вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, Польща, слідом за аеропортом Жешува, закрила аеропорт Любліна та обидва аеропорти Варшави.
В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначається, що аеропорти закриті «внаслідок незапланованої військової діяльності в рамках забезпечення безпеки держави».
Польське оперативне командування оголосило через мережу X, що на перехоплення кількох «шахедів», що потрапили у повітряний простір Польщі, піднімалися не тільки польські винищувачі, але й літаки інших країн НАТО.
Крім того, в стан найвищої готовності були приведені наземні сили ППО.
Зараз, за інформацією українських моніторингових каналів, російських безпілотників над Польщею не залишилося.
це піздець... логіка саме совка
дядя, окстись
❗10-15 КР у межах Черкащини та Полтавщини з курсом на Київщину;
+ ~10 нових на Сумщині.
Також продовжують залітати нові.