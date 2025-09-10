РУС
ВС ВСУ сообщают, что российские "шахеды" залетели в Польшу

В ночь на 10 сентября российские "шахеды" залетели на территорию Польши.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА в Польше курсом на запад, город Замосць!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Шахиды в Польше

Польша (8663) Шахед (1446)
+42
Саме час підняти питання Волинської трагедії
10.09.2025 01:44 Ответить
+34
Поляки - нумо швидко заблокуйте їх на кордоні, а як не поможе то запамятайте

Баааааатько наш Бандера - навіть це поможе краще
10.09.2025 01:40 Ответить
+27
Поляки готують потужну відповідь - припинять допомогу українським біженцям та заборонять червоно-чорний прапор на стадіонах.
10.09.2025 02:13 Ответить
Поляки - нумо швидко заблокуйте їх на кордоні, а як не поможе то запамятайте

Баааааатько наш Бандера - навіть це поможе краще
10.09.2025 01:40 Ответить
Рольників з тракторами негайно на кордон! От вони єдині, хто по-дурному вміють блокувати.
10.09.2025 04:42 Ответить
5-та стаття?

Один за всіх, всі за одного?
10.09.2025 01:42 Ответить
Навіщо писати відверту маячню? Так мешканці Тернополя з таким же успіхом можуть заявити, що ударні БПЛА навмисно до них пропустили через всю країну. До речі тут іноді і знаходяться такі персонажі, які приблизно таксі пишуть, чому всі "шахеди" не збили ще на кордоні з Україною
10.09.2025 04:16 Ответить
Ви не дуже далекі від істини. Коли на сході вся х-ня спокійно летить, і по ній ніхто не стріляє, то виникають уже різні думки. Таке враження, що все спускають на *кінцевого споживача*. Давно замітив.
10.09.2025 07:13 Ответить
Я не можу це стверджувати, бо мешкаю в Києві. Але впевнений, ніхто спеціально не пропускає (треба мати 100% докази, щоб таке пред'явити). Проблема, скоріше, більше банальна: ціль важка, а ******** засобів ураження відносно не багато
10.09.2025 07:26 Ответить
очєвидно що як мінімум борються з Шахедами навздогін
а щоб передбачити хоч на один крок то х я
Згдіно ККУ це службова халатність з тяжкими наслідками
чому немає сіток на аеростатах
10.09.2025 08:34 Ответить
А наше діло-знищувать вонючих кацапів..Хоч зправа,хоч зліва...Хай гніють по посадкам..
10.09.2025 01:49 Ответить
Згинь гниль кацапська
10.09.2025 01:57 Ответить
Ви от самі можете бути хохлом - так шо чекайте шо до вас десь на Рязанщині Шахедогерань віддибає ( бо у вас як варнякають - бий чужих шоб свої боялися ).
10.09.2025 02:06 Ответить
Тебе вже зараз підітруть сцаними тряпками..Та що на боярі сьогодні не заробив,убогий кацапчику..
показать весь комментарий
Та ти б і за 1к рублів би здав свого туза чеченам на отжарку...В твоєй засраной "дерьевне" це великі гроші.. Мамка і за сто фублей спідницю перед місцевою алкашнею задирала...Там тебе і понесла..
показать весь комментарий
Даааа... вам таких грошей тепер і за місяць не заробити. 😁
А тепер тобі навіть на кришку від зливного бачка вистачить. Ще трохи і унітаз зможеш купити.
Кормілєц!!!
10.09.2025 02:21 Ответить
От тільки бензину нема, а воду з калюж п'єте. 😁

А так то у донецькій лахтє майже, як у москві.
10.09.2025 02:13 Ответить
То не для вас ппо - то для ваших баринів , крім того рядом у вашій країні означає десь на відстані 200 -400 км - ваше ж населеніє хвалиться розміром вашої території такшо такшо .
10.09.2025 02:19 Ответить
в статті прямо вказано,зібратися і обговорити майбутьні дії,зараз вони зберуться і як обговорять,а після шведський стіл та танці
10.09.2025 08:25 Ответить
Саме час підняти питання Волинської трагедії
10.09.2025 01:44 Ответить
Й почати блокувати митниці
10.09.2025 04:26 Ответить
Якщо не дивитись угору, то нібито все нормально.
І можно не перейматись, не приймати складних рішень, не відповідати...
... бо так простіше.... але ненадовго!
Сцикуни!
10.09.2025 01:45 Ответить
навроцького вже розбудили?
10.09.2025 01:46 Ответить
Так він й не спав, бо писав докторську на тему злочинів бандерівців на волині
показать весь комментарий
Та ні,ці "не становлять загрози"...Раз навроцькому на голову нічого не впало-то куйня...
10.09.2025 01:47 Ответить
Саме час зсипати українське зерно.
10.09.2025 01:48 Ответить
Хай не дивляться вгору в краще розсипають зерно на землі.
показать весь комментарий
ще пару разів і в Польші до тих гераній/шахедів звикнуть, головне не забути повторювати що це контрабандисти
10.09.2025 02:13 Ответить
Поляки не переймаються - там фермери кордон надійно заблокували..
10.09.2025 02:13 Ответить
Поляки готують потужну відповідь - припинять допомогу українським біженцям та заборонять червоно-чорний прапор на стадіонах.
10.09.2025 02:13 Ответить
У збройних силах Ізраїлю заявили про "точний удар" по високопоставлених лідерах ХАМАС в Катарі. Це підтвердив представник ХАМАС, а також речник МЗС Катару, який назвав атаку "кричущим порушенням усіх міжнародних норм і правил".


Катар - невелика країна в Перській затоці, площею 11,6 тис. кв. км, але вона є одним з найбільших експортерів природного газу, а за доходом на душу населення посідає шосте місце у світі.

В Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США. На базі Аль-Удейд знаходяться американські авіапаливозаправники KC-135, винищувачі ВПС США F-16 та F-35. Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагона в Афганістані та наступного виводу військ з цієї країни у 2021 році. Катар і Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд.

Катар використовує американські комплекси ППО "Патріот", які за необхідності легко можна відключити дистанційно - конструкція це передбачає.

10.09.2025 02:24 Ответить
Прем'єр-міністр Катару заявив, що США зв'язалися з Катаром через 10 хвилин після того, як стався напад, і що Ізраїль використовував зброю, яка не була зафіксована радарoм.
Ізраїльські чиновники визнали, що в атаці було використано більше ніж 10 винищувачів.
У Ізраїлі є стелс-винищувачі F-35I виробництва США, які здатні уникати виявлення радари і були використані для прориву повітряної оборони Тегерана під час ізраїльських ударів по Ірану в червні.
10.09.2025 02:26 Ответить
Прем'єр-міністр Катару шейх Мохамед бін Абдулрахман бін Джассим Аль Тані заявив, що країна залишає за собою право на відповідь Ізраїлю на його удар по Досі.
10.09.2025 03:51 Ответить
CNN
Al-Thani said that Qatar "reserves the right to respond" to the attack, which killed a Qatari security official and five Hamas members, but did not kill Israel's targets. He said his country has "formed a legal team" and will fully review the incident "to ensure such actions are deterred and not repeated."
10.09.2025 03:58 Ответить
з чорносракими тіко так
ігнор наче їх нема
10.09.2025 05:06 Ответить
Поляки вранці:

- то українські дрони збились з курсу

- клята українська реб

- українці не могли на кордоні збити ?

- кляті контрабандисти граються

- кляті Українці провокують війну росії та НАТО . дуда був правий
10.09.2025 02:36 Ответить
То українські дрони зерно контрабасять.
10.09.2025 07:36 Ответить
Та нє, скажуть, що то контрабанда, і взагалі, не треба Польщу втягувати у конфлікт😂😂😂
****, думають, що виграють час і встигнуть підготуватись. Ну-ну, сліпий казав побачим.
10.09.2025 02:44 Ответить
Не переймайтеся рольники. То дрони контрабандистів. Загрози не становлять.
10.09.2025 02:46 Ответить
щойно мені повідомили що в телеграмі пишуть що поляки зара вже два мопеда збили і що група з 13шт. летить в напрямку Варшави.
і да, непевен що це не є фейком, тому телеграмом ніколи не користуюся
10.09.2025 03:06 Ответить
фейк 100% но самолеты поляки подняли и не один..
показать весь комментарий
10.09.2025 04:07 Ответить
10.09.2025 03:23 Ответить
BBC
Внаслідок вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, Польща, слідом за аеропортом Жешува, закрила аеропорт Любліна та обидва аеропорти Варшави.
В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначається, що аеропорти закриті «внаслідок незапланованої військової діяльності в рамках забезпечення безпеки держави».
Польське оперативне командування оголосило через мережу X, що на перехоплення кількох «шахедів», що потрапили у повітряний простір Польщі, піднімалися не тільки польські винищувачі, але й літаки інших країн НАТО.
Крім того, в стан найвищої готовності були приведені наземні сили ППО.
Зараз, за інформацією українських моніторингових каналів, російських безпілотників над Польщею не залишилося.
10.09.2025 04:04 Ответить
Може треба піднімати польських фермерів перекривати дороги????
10.09.2025 03:31 Ответить
Коментарі, наче в дитячому садку. Тобто судячи з коментарів так і Україна спеціально ці "шахеди" пропускає через всю територію України і допускає влучання аж по Львову. Підіймають авіацію , як і ми. Якщо б так просто було збивати, то мабуть збивали б всі "шахеди" десь на Сумщині. Подякуйте Польщі за допомогу, якби не партнери, то хана була б давно особливо майже без виходів до моря і за відсутності авіасполучення
10.09.2025 04:01 Ответить
польша одной рукой(с дотаций ЕС) дает, а другой рукой навроцкого и его кремлевских холуев - забирает - так что не пести ботяра ватная - а -поляки в последнее время ведут себя как шакалье - когда сосед защищает их от беды
10.09.2025 04:11 Ответить
Так не беріть допомогу. Вам ніхто нічим не зобов'язан, "совок"
10.09.2025 04:21 Ответить
ти ідіот? як ти воював?
це піздець... логіка саме совка
дядя, окстись
10.09.2025 05:07 Ответить
Тоді ніколи не критикуйте владу шановний - вам же ніхто не зобовязаний .
10.09.2025 05:39 Ответить
Влада України зобов'язана. А уряди інших країн - ні. Це ж Польща 24 роки незалежності продавала "надлишкове майно" армії і раділа, що посідає четверте місце з експорту зброї
10.09.2025 06:12 Ответить
Устав ООН почитайте розумнику ви наш - а потім шось про шось друкуйте .
10.09.2025 06:18 Ответить
До речі Польща зобовязана нам за окупацію наших земель - ЗУНР хто знищив не пригадуєте ?
10.09.2025 06:20 Ответить
О, впізнаю "Цензор": хамство і образи замість аргументів. Це офіційно уряд Польщі звинуватив? А що пишуть окремі поляки, якось нікого не цікавить
10.09.2025 04:19 Ответить
То чого тебе цікавить, що пишуть окремі українці?
10.09.2025 04:27 Ответить
Після зустрічі з сі, путін став ще сміливіше
10.09.2025 04:14 Ответить
Закинте на Шахед пару блоків цигарок - тоді поляки заборонять їм політ
10.09.2025 04:14 Ответить
поляки ,не спати,ловіть Шапеди , там 10 шт до вас залетіло
10.09.2025 04:54 Ответить
⚠️БпЛА над Варшавою та Краковом, Польща
10.09.2025 04:56 Ответить
💥Поляки публікують перші наслідки прильоту Шахеда, який впав просто посеред вулиці - на місце прибула озброєна поліція та військові вантажівки
10.09.2025 04:57 Ответить
Додають, що повʼязане це з черговими масованими ударами росії по Україні. Хоча, як ми знаєм, вже 13 дронів йдуть в сторону Варшави.
10.09.2025 04:58 Ответить
⚠️❗️13 шахедів вектором руху повз Білорусь в бік Варшави, - монітори
10.09.2025 04:59 Ответить
❗️Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки Шахедів РФ
10.09.2025 05:06 Ответить
Ну от і побачимо як діє 5-та поправка НАТО яку пропонують Україні в якості гарантії безпеки. Більш чим впевнений що НАТО висловить глибоку стурбованість і пошле в моцкву Гюттерюша поцілувати лабутени ***** і на цьому все.
10.09.2025 05:07 Ответить
дупу помиють і висловлять занепокоэння
10.09.2025 05:10 Ответить
Та й мити не будуть. Навіщо, як завтра знову обсеруться.
10.09.2025 07:40 Ответить
це Спуфінг ,а чому на Варшаву , треба було на Вашингтон
10.09.2025 05:08 Ответить
Польське войско на роверах!
10.09.2025 05:23 Ответить
на унитазах
10.09.2025 05:36 Ответить
Ті шахеди які були в центральній частині України також тримають курс до Польщі
10.09.2025 05:25 Ответить
Буданов , припини !
10.09.2025 05:28 Ответить
"Конгрессмен США Джо Уилсон обвинил Россию в объявлении войны Польше"
10.09.2025 05:34 Ответить
Польща підтвердила напад РФ: влада закликала людей не виходити з дому
10.09.2025 05:38 Ответить
2 калібри на Миколаївщині, курс північний;
❗10-15 КР у межах Черкащини та Полтавщини з курсом на Київщину;
+ ~10 нових на Сумщині.
10.09.2025 05:50 Ответить
То било от злощі?)))
10.09.2025 05:51 Ответить
Поляки: "один раз - не підарас"... Але всі те знають...
10.09.2025 05:52 Ответить
⚡️В ППУ спостерігається 30-40х крилатих ракет типу «Калібр», «Х-101/55СМ», «Х-59/69».

Також продовжують залітати нові.
10.09.2025 05:54 Ответить
поляки сьогодні вихідні
10.09.2025 07:52 Ответить
Дійте асиметрично: заблокуйте фури на кордоні, розкажіть лохторату про «волинську рєзню».
10.09.2025 10:24 Ответить
 
 