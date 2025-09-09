Польський уряд схвалив законопроєкт про виплати українцям. Раніше президент Польщі ветував допомогу біженцям із України

Рада Міністрів Польщі схвалила законопроєкт про підтримку громадян України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, передає РАР.

За словами Кірвінського, документ врегулює виплату іноземцям соціальних програм, зокрема 800+, "Добрий старт" і "Активні батьки".

На пресконференції після засідання уряду Кервінський зазначив, що закон, ухвалений Радою міністрів Польщі, є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців, які перебувають у Польщі.

"У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше питання – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають тут, у Польщі, з комплексними рішеннями щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності", – сказав Кєрвінський.

Він додав, що отримання виплат залежатиме від професійної активності особи на території Польщі. Винятком є ті, хто виховує дітей з інвалідністю – за умови надання відповідної довідки з польських установ.

"Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері", – сказав Кєрвінський.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України.

Своєю чергою віцепрем'єр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення Навроцького, адже воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних українського уряду у хмарі.

Зі свого боку польський бізнес попередив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу громадянам України шкідливе для самої Польщі.

На початку вересня Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало законопроєкт, який посилить доступ іноземців до сімейних виплат із підтвердженням роботи та відвідування школи, а також розширить тимчасовий захист для українців, які втекли від війни.