Президент Польщі ветував закон про допомогу українським біженцям. Це загрожує роботі Starlink в Україні (оновлено)

Президент Польщі наклав вето на закон про соцвиплати для непрацюючих українців

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України.

Про це пише польське видання Interia Wydarzenia, передає Інтерфакс-Україна.

"Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", – наводить видання слова Навроцького.

За його словами, в цьому питанні необхідно досягти тут певної форми соціальної справедливості.

"Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – додав Навроцький.

Він додав, що запропонує свій варіант законопроєкту, в якому зокрема будуть "нові рішення щодо надання громадянства".

"Вважаю, що процес надання громадянства слід продовжити з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена до цього законопроєкту", – оголосив він.

Своєю чергою віцепрем’єр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення Навроцького, адже воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних українського уряду у хмарі.

"Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці", – написав Гавковський в соцмережі X в понеділок.

За його словами, таке рішення президента Польщі допомагаєте Росії.

Україна у квітні 2025 року отримала від Польщі чергову партію 5 тис. терміналів Starlink. Загалом від Польщі було відправлено 29,5 тис. Starlink. Міністерство цифрових справ Польщі оголосило у березні, що країна виділила майже 323 мільйони злотих ($88,7 млн за поточним курсом) на термінали Starlink та їхню підписку для України у період з 2022 по 2024 рік. У 2025 році вартість підписки, як очікувалося, перевищить 77 мільйонів злотих.

Читайте також: Українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час повномасштабної війни

Раніше в оновленому прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings ішлося, що більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.

До того повідомлялося, що Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців із України.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Зокрема, у Польщі такий статус мали близько 1 млн українців. Крім того, багато інших громадян України мають інші офіційні підстави для постійного проживання у цій країні.

біженці (739) вето (57) Польща (2482) допомога (1596) соцвиплати (149)
