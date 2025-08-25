Президент Польщі ветував закон про допомогу українським біженцям. Це загрожує роботі Starlink в Україні (оновлено)
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України.
Про це пише польське видання Interia Wydarzenia, передає Інтерфакс-Україна.
"Я твердо вважаю, що допомога 800+ має бути доступною лише для тих українців, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", – наводить видання слова Навроцького.
За його словами, в цьому питанні необхідно досягти тут певної форми соціальної справедливості.
"Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні нарівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – додав Навроцький.
Він додав, що запропонує свій варіант законопроєкту, в якому зокрема будуть "нові рішення щодо надання громадянства".
"Вважаю, що процес надання громадянства слід продовжити з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена до цього законопроєкту", – оголосив він.
Своєю чергою віцепрем’єр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення Навроцького, адже воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних українського уряду у хмарі.
"Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці", – написав Гавковський в соцмережі X в понеділок.
За його словами, таке рішення президента Польщі допомагаєте Росії.
Україна у квітні 2025 року отримала від Польщі чергову партію 5 тис. терміналів Starlink. Загалом від Польщі було відправлено 29,5 тис. Starlink. Міністерство цифрових справ Польщі оголосило у березні, що країна виділила майже 323 мільйони злотих ($88,7 млн за поточним курсом) на термінали Starlink та їхню підписку для України у період з 2022 по 2024 рік. У 2025 році вартість підписки, як очікувалося, перевищить 77 мільйонів злотих.
Раніше в оновленому прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings ішлося, що більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.
До того повідомлялося, що Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців із України.
Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Зокрема, у Польщі такий статус мали близько 1 млн українців. Крім того, багато інших громадян України мають інші офіційні підстави для постійного проживання у цій країні.
