Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, це підтримає польську економіку, – Fitch

Більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.

Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Reuters.

За приблизними оцінками, з 2022 року у Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців, вони допомогли оживити ринок праці та стимулювати економічне зростання у цій країні, і Fitch прогнозує продовження цієї тенденції.

"Ми не передбачаємо суттєвих змін, оскільки вони дуже добре інтегровані в польський ринок праці. Тож навіть якби завтра було припинення вогню, ми насправді не бачимо, що багато українських біженців повернуться до України", – зауважив аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович.

"Ми майже впевнені, що великий відсоток цих людей насправді залишиться в Польщі та зробить свій внесок у польський ринок праці та зростання ВВП, а також, звичайно, в інші макроекономічні та фіскальні змінні", – додав він.

Аналітики Fitch прогнозують економічне зростання Польщі на рівні 3% у 2025 році, 3% у 2026 році та 3,1% у 2027 році. Польський уряд очікує зростання на 3,4%, 3,5% та 3% відповідно.

Уряд Польщі сподівається, що зростання економіки допоможе приборкати роздутий бюджетний дефіцит, який минулого року становив 6,6% ВВП. Раніше Польща зобов'язалася знизити дефіцит нижче 3% до 2028 року.

За словами Трайковича, дефіцит держбюджету є найбільшим ризиком для кредитних рейтингів країни, однак Fitch наразі зберігає його на високому рівні "A-".

"Це найшвидше зростаюча європейська економіка протягом десятиліть. І... одне, що ви знаєте про Польщу, це те, що Польща буде зростати", – додав він.

Як повідомлялося, за час від початку повномасштабного вторгнення РФ українці відкрили у Польщі 610 IT-компаній.