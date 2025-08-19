БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, це підтримає польську економіку, – Fitch

Більшість українських біженців у Польщі не повернуться в Україну

Більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.

Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Reuters.

За приблизними оцінками, з 2022 року у Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців, вони допомогли оживити ринок праці та стимулювати економічне зростання у цій країні, і Fitch прогнозує продовження цієї тенденції.

"Ми не передбачаємо суттєвих змін, оскільки вони дуже добре інтегровані в польський ринок праці. Тож навіть якби завтра було припинення вогню, ми насправді не бачимо, що багато українських біженців повернуться до України", – зауважив аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович.

"Ми майже впевнені, що великий відсоток цих людей насправді залишиться в Польщі та зробить свій внесок у польський ринок праці та зростання ВВП, а також, звичайно, в інші макроекономічні та фіскальні змінні", – додав він.

Аналітики Fitch прогнозують економічне зростання Польщі на рівні 3% у 2025 році, 3% у 2026 році та 3,1% у 2027 році. Польський уряд очікує зростання на 3,4%, 3,5% та 3% відповідно.

Читайте також: У Польщі зареєстровано майже 30 тисяч компаній, відкритих українцями

Уряд Польщі сподівається, що зростання економіки допоможе приборкати роздутий бюджетний дефіцит, який минулого року становив 6,6% ВВП. Раніше Польща зобов'язалася знизити дефіцит нижче 3% до 2028 року.

За словами Трайковича, дефіцит держбюджету є найбільшим ризиком для кредитних рейтингів країни, однак Fitch наразі зберігає його на високому рівні "A-".

"Це найшвидше зростаюча європейська економіка протягом десятиліть. І... одне, що ви знаєте про Польщу, це те, що Польща буде зростати", – додав він.

Як повідомлялося, за час від початку повномасштабного вторгнення РФ українці відкрили у Польщі 610 IT-компаній.

Автор: 

+7
Это давно не новость. С этой властью не вернется подавляющее большинство беженцев. Они смотрят на "заботу"родной власти о своих гражданах и делают выводы.
19.08.2025 21:01 Відповісти
19.08.2025 21:01 Відповісти
+7
Жадібність бізЬНЬЄсмЄноФ та роботодавців в Україні створили умови для цього. Майже кожен роботодавець вважає шо він повинен жити на шикроку ногу, а той хто у нього працює сидіти майже на мінімальці бо він раб для нього. От і все це призвело до такого відношення роботяг до роботодавців. Я колись сперичався тут з одним роботодавцем, він так і вважеє. Каже не хочеш отримувати копійки роби власну справу. А я йому кажу, а щоб ти робив без роботяги? Він каже, на вулиці бажаючих багато. От тепер нехай шукають там де багато.
19.08.2025 21:10 Відповісти
19.08.2025 21:10 Відповісти
+5
Це очікувано. Три роки обживались на новому місці, діти вже вивчили польську мову, ходять в польські класи з поляками, завели друзів. Відкриють кордони - чоловіки поїдуть до своїх сімей.
Та й будуть будувати своє життя.
19.08.2025 21:04 Відповісти
19.08.2025 21:04 Відповісти
19.08.2025 20:58 Відповісти
19.08.2025 20:58 Відповісти
Будуть бомжувати по чужим країнам . Поляки до українців не дуже позитивно ставлятся. Поки ти раб на полі - ти потрібен, а далі ні.
19.08.2025 21:18 Відповісти
19.08.2025 21:18 Відповісти
Якщо їх влаштовує таке ставлення - нехай там і сидять !
19.08.2025 21:24 Відповісти
19.08.2025 21:24 Відповісти
На полі платять 250-300 грн. за годину. 8-10 годин..І то,українці в Польщі не дуже і на поле і йдуть. Дурних вже набагато менше.
19.08.2025 21:37 Відповісти
19.08.2025 21:37 Відповісти
19.08.2025 21:01 Відповісти
19.08.2025 21:01 Відповісти
Коли ЗСУ розгромлять армію московії і обкладуть її контрибуціями, Україна стане багатшою Польщі. Тоді всі повернуться.
19.08.2025 21:03 Відповісти
19.08.2025 21:03 Відповісти
такой сценарий возможен, через лет 100, когда пройдёт 4-5 поколений... но к тому моменту мир может быть уже совсем другим
19.08.2025 21:10 Відповісти
19.08.2025 21:10 Відповісти
Якщо
19.08.2025 21:19 Відповісти
19.08.2025 21:19 Відповісти
Ви саме цього чекаєте, щоб повернутися?
19.08.2025 21:36 Відповісти
19.08.2025 21:36 Відповісти
Та й будуть будувати своє життя.
19.08.2025 21:04 Відповісти
19.08.2025 21:04 Відповісти
А як же садок вишневий коло хати - хрущі над вишнями гудуть - ой не вернуться
19.08.2025 21:06 Відповісти
19.08.2025 21:06 Відповісти
19.08.2025 21:10 Відповісти
19.08.2025 21:10 Відповісти
якщо вони будутьтут потрібні - то повернуться. А якщо для пахать за копійки на близьких до влади багатіїв - то ні. якщо більшу частину нинішніх прикормлених суддів перевішають на стовпах, а силовиків, які перешкоджали вести бізнес заради того щоб спонукати до хабарів, посадять на довічно з конфіскацією - то повернуться
19.08.2025 21:11 Відповісти
19.08.2025 21:11 Відповісти
Повертатись можна з чогось гіршого в щось краще. Це повинна бути зарплата вища чим в Польщі в два рази, свобода підприємництва, медицина, школа, наука, культура, демократичне суспільство.
От коли таке буде - тоді і поляки будуть їхати до нас жити.
19.08.2025 21:18 Відповісти
19.08.2025 21:18 Відповісти
Колись про Румунію та Болгарію так жартували. Про останнього пасажира в аеропорту хто виключить світло. У разі приєднання до Євросоюзу. І що? Румунія показує суттєвий економічний зріст. Не хороніть Україну раніше ніж Бог цього забажає.
19.08.2025 21:15 Відповісти
19.08.2025 21:15 Відповісти
Нагадили клоунами на батьківщині і поскакали гадити дальше. І як цих вилупків назвати?
19.08.2025 21:16 Відповісти
19.08.2025 21:16 Відповісти
а якже країна мрій зеублюдка? мабуть вони порохоботи
19.08.2025 21:17 Відповісти
19.08.2025 21:17 Відповісти
Та і хер з ними. Повітря буде чистіше.
19.08.2025 21:18 Відповісти
19.08.2025 21:18 Відповісти
Нам, приреченим жити в зболеній Україні і, напевно, бути свідками її розпаду, байдужа доля цих хитрозроблених осіб, серед яких 2/3 - псевдобіженці.
І взагалі, відкриті кордони на початку війни виглядають як далекоглядний план знелюднення території.
19.08.2025 21:20 Відповісти
19.08.2025 21:20 Відповісти
А куда девать было несколько миллионов женщин, детей и стариков в начале войны, которые были вынуждены бежать из тех мест куда приближалась война? Я лично знаю людей которые проснулись в оккупации, и потом через Мордор выезжали в Европу и становились там беженцами. И теперь им просто некуда возвращаться, их родные места или оккупированы или разрушены. Вы возможно не видели как набивались поезда которые шли на запад Украины в первые дни и недели после начала войны, и большинство этих людей уезжали за границу - потому что тут даже за деньги нельзя было найти жилье, а денег у этих людей особо и не было. Другое дело это хитрожопые беженцы из Ужгорода - но это вопрос к властям принимающей стороны.
19.08.2025 21:34 Відповісти
19.08.2025 21:34 Відповісти
Заборонити голосувати тим хто за кордоном
19.08.2025 21:21 Відповісти
19.08.2025 21:21 Відповісти
Вони капець, як засумують. 😁

А от Україна сасумує точно, коли з'ясується, що залишилися тільки військові, пенси, шинкарки з наливайок, хабалки з ринків і таксисти.

Ото будуть фейєричні вибори та фейєричний наступний Боневтік.
19.08.2025 21:36 Відповісти
19.08.2025 21:36 Відповісти
Навіть українські манікюрниці та парикмахерши нарасхват у ЄС.
19.08.2025 21:37 Відповісти
19.08.2025 21:37 Відповісти
Как можно было поехать в Польшу когда была возможность поехать куда угодно в мире я с трудом представляю.
И главное, вы что действительно думаете война не дойдет до Польши? Ну пока не дошла да, працюйте, танцюйте на концертах Коржа и прочих российских гастролеров и тд
19.08.2025 21:24 Відповісти
19.08.2025 21:24 Відповісти
Виповзли якось з ануса два глисти, батько і син:
- Тату, а що то таке синє-синє?
- То небо, синку.
- Тату, а що то таке зелене-зелене?
- То трава синку.
- Тату, а чого ми живемо в такій брудній і смердючій сраці?
- Синку, батьківщину не вибирають.
19.08.2025 21:30 Відповісти
19.08.2025 21:30 Відповісти
Ну тут все зависит от нескольких факторов. Во первых есть ли человеку куда возвращаться? Если у него например не было своего жилья в Украине - то и ехать ему некуда. Какая разница где снимать угол. Плюс после остановки войны многие потеряют статус беженцев - а без пособия сидеть уже не так весело, тут или придется идти работать - или возвращаться. А халявы чтобы сидеть в Польше и груши околачивать, получая за это деньги - не существует, там нужно тяжело и много работать, особенно если ты не имеешь востребованной высокооплачиваемой профессии. Еще до войны я работал в коллективе небольшом, в котором все кроме директора в свое время ездили на заработки - от Польши до Аргентины. И в итоге все равно люди вернулись домой, потому что своя квартира и 500 долларов зарплаты тут 1000 долларов в Польше но без своего жилья - это практически одно и то же.
19.08.2025 21:30 Відповісти
19.08.2025 21:30 Відповісти
польша це вам не німеччина там "пасобій" практично немає, але і не вимагають знання мови та проходження інтеграційних курсів, можеш одразу йти працювати.
п.с. на дітей і до війни виплачували гроші.
19.08.2025 21:36 Відповісти
19.08.2025 21:36 Відповісти
Є хтось крім України (як держави, не влади), хто ще не поживився на цій війні?
19.08.2025 21:31 Відповісти
19.08.2025 21:31 Відповісти
Если кто нашел работу и стал жить лучше или так же, то смысл возвращаться. Тем более что многим уже и некуда. А тек то до сих пор живёт в европах на пособие, то вернуться. Будем реалистами, если за 4 года не выучил язык и не нашел работу, то скорее всего уже по другому не будет. Ну или люди с образованием, которые в Украине неплохо получали а в европах мешки тягают в макетах. Таких тоже много. В европах не рай по умолчанию. Особенно когда перестанут просто так давать деньги и оплачивать жилье. П.С. Ну а на месте тех кто сейчас в Польше и Прибалтике, я бы рекомендовал ехать дальше на запад пока беженцев ещё принимают. По моему все только начинается.
19.08.2025 21:34 Відповісти
19.08.2025 21:34 Відповісти

