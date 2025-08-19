Більшість українських біженців у Польщі не повернуться, це підтримає польську економіку, – Fitch
Більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.
Про це свідчить оновлений прогноз міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає Reuters.
За приблизними оцінками, з 2022 року у Польщі перебуває близько 1 мільйона українських біженців, вони допомогли оживити ринок праці та стимулювати економічне зростання у цій країні, і Fitch прогнозує продовження цієї тенденції.
"Ми не передбачаємо суттєвих змін, оскільки вони дуже добре інтегровані в польський ринок праці. Тож навіть якби завтра було припинення вогню, ми насправді не бачимо, що багато українських біженців повернуться до України", – зауважив аналітик Fitch Ratings у Польщі Мілан Трайкович.
"Ми майже впевнені, що великий відсоток цих людей насправді залишиться в Польщі та зробить свій внесок у польський ринок праці та зростання ВВП, а також, звичайно, в інші макроекономічні та фіскальні змінні", – додав він.
Аналітики Fitch прогнозують економічне зростання Польщі на рівні 3% у 2025 році, 3% у 2026 році та 3,1% у 2027 році. Польський уряд очікує зростання на 3,4%, 3,5% та 3% відповідно.
Уряд Польщі сподівається, що зростання економіки допоможе приборкати роздутий бюджетний дефіцит, який минулого року становив 6,6% ВВП. Раніше Польща зобов'язалася знизити дефіцит нижче 3% до 2028 року.
За словами Трайковича, дефіцит держбюджету є найбільшим ризиком для кредитних рейтингів країни, однак Fitch наразі зберігає його на високому рівні "A-".
"Це найшвидше зростаюча європейська економіка протягом десятиліть. І... одне, що ви знаєте про Польщу, це те, що Польща буде зростати", – додав він.
Як повідомлялося, за час від початку повномасштабного вторгнення РФ українці відкрили у Польщі 610 IT-компаній.
Та й будуть будувати своє життя.
От коли таке буде - тоді і поляки будуть їхати до нас жити.
І взагалі, відкриті кордони на початку війни виглядають як далекоглядний план знелюднення території.
А от Україна сасумує точно, коли з'ясується, що залишилися тільки військові, пенси, шинкарки з наливайок, хабалки з ринків і таксисти.
Ото будуть фейєричні вибори та фейєричний наступний Боневтік.
И главное, вы что действительно думаете война не дойдет до Польши? Ну пока не дошла да, працюйте, танцюйте на концертах Коржа и прочих российских гастролеров и тд
- Тату, а що то таке синє-синє?
- То небо, синку.
- Тату, а що то таке зелене-зелене?
- То трава синку.
- Тату, а чого ми живемо в такій брудній і смердючій сраці?
- Синку, батьківщину не вибирають.
п.с. на дітей і до війни виплачували гроші.