У Польщі зареєстровано майже 30 тисяч компаній, відкритих українцями

У Польщі станом на початок липня цього року було зареєстровано близько 30 тис. компаній, відкритих українцями.

Про це свідчать дані польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), передає "Опендатабот".

Так, у Польщі наразі зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. Майже половину з них було відкрито українцями вже від початку повномасштабної війни – 13 014 бізнесів.

Загалом у Польщі за три з половиною роки було відкрито 208 251 компанію. 6% нових бізнесів за цей час припадає на українців.

Найбільше компаній було зареєстровано українцями у 2022 році – 4780 бізнесів, що на третину більше, ніж у 2021 році.

Найчастіше українці реєструють аналог українського ТОВ – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 27 656, або 95% усіх українських бізнесів у Польщі.

Також помітно зросла і кількість благодійних організацій, що заснували українці в Польщі: з 2022 року українці створили 486 фундацій – це в чотири рази більше, ніж до початку повномасштабної.

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава) – 11 568 компаній, Małopolskie (Краків та регіон) – 3 200 бізнесів та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці) – 3 019.

Більшість українських компаній, зареєстрованих українцями після початку повномасштабної у Польщі – це малий бізнес. Майже 10 тис. компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тис. злотих. Лише у 133 бізнесів капітал понад 500 тис. злотих.

Загалом капітал усіх українських компаній у польському реєстрі складає понад 7,34 млрд злотих. Із них 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Втім, хоча 45% компаній було створено після початку війни, їхній загальний капітал у 12 разів менший, ніж у "довоєнного" українського бізнесу в Польщі.

Раніше повідомлялося, що Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців із України.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Зокрема, у Польщі такий статус мали близько 1 млн українців. Крім того, багато інших громадян України мають інші офіційні підстави для постійного проживання у цій країні.