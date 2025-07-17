Доведеться орендувати житло: Польща закриє притулки для більшості біженців з України

Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України.

Відповідний законопроєкт схвалив уряд країни, повідомляє Польське радіо.

Згідно із ним, з 1 листопада так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України у Польщі прийматимуть лише представників захищених груп: пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Наразі кожен має право на безкоштовне проживання у такому центрі протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі.

"Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті", – пояснила речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

Наразі більше половини мешканців центрів колективного розміщення у Польщі мешкають там довше безкоштовного періоду і доплачують за проживання та харчування.

Вона уточнила, що у центрах колективного розміщення у Мазовецькому воєводстві зараз проживає 3000 осіб. Доступних місць ще понад 1000.

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Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, що форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", – сказав він.

Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма "Разом до незалежності" за кошти ЄС. Вона передбачає субсидії на оренду квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Зокрема, у Польщі такий статус мали близько 1 мільйона українців. Крім того, багато інших громадян України мають інші офіційні підстави для постійного проживання у цій країні.