Німеччина посилить умови отримання допомоги для безробітних. Це зачепить і біженців з України

Уряд Німеччини планує запровадити суворіші правила отримання соціальної допомоги для безробітних "бюргергельд", яку отримують, зокрема, і біженці з України.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Deutsche Welle.

Він підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати. Проте уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.

За словами канцлера ФРН, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – уточнив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися поступово.

За словами Мерца, метою базового доходу має бути "забезпечення того, щоб ті, хто дійсно потребує допомоги держави, продовжували отримувати її і надалі".

"Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу", – сказав він.

Водночас німецький канцлер наголосив, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

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Зауважимо, що серед отримувачів "бюргергельд" у Німеччині і українські біженці.

Як повідомлялося, станом на листопад 2024 року, у Німеччині були офіційно працевлаштовані 296 тис. українців. Це майже чверть із 1,25 млн українців, які, за даними Федерального статистичного агентства, проживали в Німеччині станом на жовтень 2024 року.