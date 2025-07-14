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Новини біженці в Німеччині
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Німеччина посилить умови отримання допомоги для безробітних. Це зачепить і біженців з України

Німеччина посилить умови отримання допомоги для безробітних

Уряд Німеччини планує запровадити суворіші правила отримання соціальної допомоги для безробітних "бюргергельд", яку отримують, зокрема, і біженці з України.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Deutsche Welle.

Він підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати. Проте уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.

За словами канцлера ФРН, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

"Можна заощадити більше, ніж один чи два мільярди", – уточнив Мерц, додавши, що "зміна системи" має відбуватися поступово.

За словами Мерца, метою базового доходу має бути "забезпечення того, щоб ті, хто дійсно потребує допомоги держави, продовжували отримувати її і надалі".

"Я був би навіть готовий підвищити ставки, наприклад, у випадку раптового безробіття, щоб ті, кого це торкнулося, могли швидко знайти нову роботу", – сказав він.

Водночас німецький канцлер наголосив, що для тих, "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день", щоб виконувати незадекларовану роботу, "система є неправильною і ми повинні це виправити".

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Зауважимо, що серед отримувачів "бюргергельд" у Німеччині і українські біженці.

Як повідомлялося, станом на листопад 2024 року, у Німеччині були офіційно працевлаштовані 296 тис. українців. Це майже чверть із 1,25 млн українців, які, за даними Федерального статистичного агентства, проживали в Німеччині станом на жовтень 2024 року.

Автор: 

біженці (723) безробіття (365) Німеччина (1908) Мерц Фрідріх (3)


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Топ коментарі
+5
давно час прикрити цю лавочку - цікаво буде побачити як завзяти почнуть працювати сирійці на благо Німеччини
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14.07.2025 12:30 Відповісти
+3
як що, якийсь дармоїд, досі не знайшов роботу, та живе на допомогу з безробіття, то не українець, то якесь падло з українським паспортом!
женіть його нахєр! женіть з відміткою, без жодного права оформлювати собі біженство будь де.
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14.07.2025 12:35 Відповісти
+3
Доречна і справедлива, дія Канцлера ФРН! Спостерігаємо, як зараз, потече смердюче лайно, від московської шушери!
Українців, роботою не злякаєш, це ж не сруськай убивця!!
Дякуємо ФРН, за підтримку Українців!
Слава Україні!
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14.07.2025 12:35 Відповісти
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давно час прикрити цю лавочку - цікаво буде побачити як завзяти почнуть працювати сирійці на благо Німеччини
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14.07.2025 12:30 Відповісти
Не почнуть, вони не працювати приїхали.
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14.07.2025 12:36 Відповісти
як що, якийсь дармоїд, досі не знайшов роботу, та живе на допомогу з безробіття, то не українець, то якесь падло з українським паспортом!
женіть його нахєр! женіть з відміткою, без жодного права оформлювати собі біженство будь де.
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14.07.2025 12:35 Відповісти
Доречна і справедлива, дія Канцлера ФРН! Спостерігаємо, як зараз, потече смердюче лайно, від московської шушери!
Українців, роботою не злякаєш, це ж не сруськай убивця!!
Дякуємо ФРН, за підтримку Українців!
Слава Україні!
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14.07.2025 12:35 Відповісти
Нік зміни, на «ліміта московська», бо онучами московськими смердиш!!
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14.07.2025 12:47 Відповісти
Мерц, ти втрати розум і реальніст? Можна защадити мільярди? То ти про кого? Мені зрозуміло. Скорше всього, Вас змінить новий Канцлер. До Нового Року.
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14.07.2025 12:40 Відповісти
Так, халяву треба прикривати. Новий Канцлер - то халявшики змынять, чи хто?
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14.07.2025 12:51 Відповісти
"Люди, які можуть працювати, мають працювати", - наголосив Мерц.
🤝 пану Мерцу.
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14.07.2025 12:42 Відповісти
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14.07.2025 13:07 Відповісти

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