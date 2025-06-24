Потік українських біженців до ЄС зменшується, але їх кількість зросла на 140 тисяч осіб за квартал, – Євростат

Кількість нових рішень щодо тимчасового захисту українських біженців у першому кварталі 2025 року в ЄС знизилася на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склала 136,11 тисячі.

Про це свідчать дані Євростату, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, за весь 2024 рік тимчасовий захист отримали 780,28 тис. осіб, які втекли з України, що на 26,1% менше, ніж у 2023 році.

Євростат також повідомив, що кількість заявників про надання притулку в ЄС скоротилася в першому кварталі 2025 року на 23,5% – до 183,81 тис., тоді як за 2024 рік – на 13,1%, до 912,42 тис.

"Найвищі співвідношення кількості осіб, які звернулися за притулком, на 1000 осіб було зафіксовано на Кіпрі (7,2), у Греції (6,6) та Ірландії та Іспанії (по 3,4). Найвищі співвідношення кількості осіб, яким надано тимчасовий захист, на тисячу осіб було зафіксовано в Чехії (7,1), Словаччині (4,8) та Польщі (4,5)", – уточнили у Євростаті.

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Загалом громадяни України минулого року подали близько 25 тис. заявок про надання притулку, з яких з першого разу було прийнято 87,2% при середньому значенні цього показника в 51,4%.

Серед 24 країн, громадяни яких вперше звернулися за притулком у 2024 році, рівень визнання на першому етапі коливався від 7% (Колумбія) до 91,5% (Сирія).

Загалом за даними Євростату, на 30 квітня цього року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,26 млн біженців з України, за квітень їх число збільшилося менш ніж на 0,5 тис.

Як повідомлялося, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

За даними європейських ЗМІ, наразі у ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.