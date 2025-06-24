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Новини Українські біженці
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Потік українських біженців до ЄС зменшується, але їх кількість зросла на 140 тисяч осіб за квартал, – Євростат

Надання притулку в ЄС українським біженцям впало на 30,9%, – Євростат

Кількість нових рішень щодо тимчасового захисту українських біженців у першому кварталі 2025 року в ЄС знизилася на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склала 136,11 тисячі.

Про це свідчать дані Євростату, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, за весь 2024 рік тимчасовий захист отримали 780,28 тис. осіб, які втекли з України, що на 26,1% менше, ніж у 2023 році.

Євростат також повідомив, що кількість заявників про надання притулку в ЄС скоротилася в першому кварталі 2025 року на 23,5% – до 183,81 тис., тоді як за 2024 рік – на 13,1%, до 912,42 тис.

"Найвищі співвідношення кількості осіб, які звернулися за притулком, на 1000 осіб було зафіксовано на Кіпрі (7,2), у Греції (6,6) та Ірландії та Іспанії (по 3,4). Найвищі співвідношення кількості осіб, яким надано тимчасовий захист, на тисячу осіб було зафіксовано в Чехії (7,1), Словаччині (4,8) та Польщі (4,5)", – уточнили у Євростаті.

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Загалом громадяни України минулого року подали близько 25 тис. заявок про надання притулку, з яких з першого разу було прийнято 87,2% при середньому значенні цього показника в 51,4%.

Серед 24 країн, громадяни яких вперше звернулися за притулком у 2024 році, рівень визнання на першому етапі коливався від 7% (Колумбія) до 91,5% (Сирія).

Загалом за даними Євростату, на 30 квітня цього року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,26 млн біженців з України, за квітень їх число збільшилося менш ніж на 0,5 тис.

Як повідомлялося, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

За даними європейських ЗМІ, наразі у ЄС розглядають кілька сценаріїв майбутнього для українських біженців.

Автор: 

біженці (721) мігранти (443) Євросоюз (5264)


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Топ коментарі
+13
"Потік українських біженців до ЄС зменшується, але їх кількість зросла"

я один это вижу?
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24.06.2025 16:33 Відповісти
+4
Тобто Потужний Експорт українців , а особливо молоді 18- , в Європу від Незламного ЛІДОРА та його ЗЕкоМАНДИ продовжується?

Так ось як виглядає ВИРОК, який пересічним обіцяв на стадіоні ЛІДОР!
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25.06.2025 00:46 Відповісти
+2
отріцатєльний в'їзд. все як в кацапії.
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24.06.2025 18:47 Відповісти
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"Потік українських біженців до ЄС зменшується, але їх кількість зросла"

я один это вижу?
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24.06.2025 16:33 Відповісти
отріцатєльний в'їзд. все як в кацапії.
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24.06.2025 18:47 Відповісти
все правильно, бо потік назад в Україну майже припинився, тому загальна кількість біженців, які опинилися в ЄС, зросла.
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24.06.2025 23:49 Відповісти
Це у нас один міністр повернення українців повернувся просто )))
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25.06.2025 09:54 Відповісти
Негативно просуваємося вперед ?)))
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24.06.2025 17:03 Відповісти
як помножити 140 тищ на 4 квартали то виходить 560 тищ.
походу США потрібно кидать бомби в бункер московського царя , ну або нам колбасити московський народ щоб ті такими самими темпами тікали до китаю чи Казахстану
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24.06.2025 17:05 Відповісти
Тобто Потужний Експорт українців , а особливо молоді 18- , в Європу від Незламного ЛІДОРА та його ЗЕкоМАНДИ продовжується?

Так ось як виглядає ВИРОК, який пересічним обіцяв на стадіоні ЛІДОР!
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25.06.2025 00:46 Відповісти
Так поставте колючку у три ряди. Там же ш один розказував, шо будем ще більше гайки закручувати і ще більше не пускати. А тікають ті, у кого є мозги до праці, і цього заборонами не спинити, як би «молода і прогресивна» команда не діяла по-совковому закручуванням
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25.06.2025 09:58 Відповісти
Міністр національної єдності України Чернишов може втікати, а інші нє?)) а, ви його повернули ж, шоп не позортв пахана, а справу замнуть… вот тому і тікають. Від вас.
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25.06.2025 10:00 Відповісти
Нове досягнення зеленої влади - "негативний ріст" тих хто виїзджає з країни мрій ZEлідора... тепер будуть пишатися скоморохом з-за кордону і звідти розповідати, що він найкращий ще й казатимуть, що всі хто не ******* ZE хай ******** в рашку.
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25.06.2025 10:33 Відповісти
Потік біженців зменшується,але самих біженців в потоці збільшується.По законам фізики це означає що біженці почали рухатись з більшою швидкістю...
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25.06.2025 11:06 Відповісти

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