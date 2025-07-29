Українці відкрили в Польщі понад 600 ІТ-компаній під час повномасштабної війни

За час від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Польщі відкрилося 610 українських IT-компаній.

Це утричі більше, ніж у середньому у довоєнні роки, повідомляє галузеве видання DOU із посиланням на дані платформи "Опендатабот".

Так, упродовж 5 років до повномасштабної війни українці реєстрували у Польщі в середньому по 76 ІТ-компаній на рік. А впродовж 2022–2025 років цей показник зріс до 195 IT-компаній щороку.

Найбільший сплеск реєстрації українцями ІТ-компаній у Польщі припав на 2022 рік – тоді заснували 249 компаній. У наступні роки цей показник зменшувався: до 189 у 2023 році, 147 – у 2024 році та 66 – за перше півріччя 2025 року.

Більше половини компаній зареєстрували у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці – Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав).

Переважна більшість зареєстрованих українцями ІТ-компаній у Польщі мають невеликий капітал. Так, у понад 80% (495 з 610) компаній він становить менше 10 тисяч злотих (близько $2700), ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10–50 тисяч злотих і лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих.

Загалом, станом на липень 2025 року, в Польщі зареєстровано понад 29 000 компаній, бенефіціарами яких є громадяни України. Більше 13 тисяч із них були відкриті після 24 лютого 2022 року. Загалом українці заснували 6% усіх нових компаній у країні за останні 3,5 роки.

За оцінками DOU, 39% українських айтівців, які виїхали за кордон, перебувають у саме Польщі. Половина з них залишаються оформленими в Україні, решта працюють за польським законодавством. Середня зарплата айтівця тут $3500, а у фахівців із досвідом понад 5 років – $5000.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% – до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.