"Це стане колосальним ударом по ринку праці": Польський бізнес розкритикував вето президента на допомогу українським біженцям

Польський бізнес попередив, що рішення президента Польщі Кароля Навроцького ветувати закон про допомогу громадянам України шкідливе для самої Польщі.

Про це пише Money.pl, передає LIGA.net.

Так, експертка бізнес-конфедерації Lewiatan Надія Вінярська пояснила, що нова редакція закону стосувалася не лише соціальних виплат, до яких має претензії президент Польщі, а й продовження права на легальне перебування в Польщі, яке наразі діє до 30 вересня 2025 року.

Закон передбачав продовження цього терміну до 4 березня 2026 року й стосувався не лише українських біженців під тимчасовим захистом, а й трудових мігрантів, які приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року.

Таким чином, вето створює серйозну невизначеність як для громадян України, які перебувають у Польщі, так і для роботодавців, які їх наймають.

Водночас Вінярська підкреслила, що українці демонструють високий рівень трудової активності.

"Сьогодні вони становлять понад 65% усіх легально працевлаштованих іноземців у Польщі. Відсутність правових рішень, які забезпечили б безперервність перебування та роботи українців, може мати надзвичайно серйозні наслідки для багатьох галузей, що вже роками стикаються з нестачею працівників, особливо з огляду на складну демографічну ситуацію", – сказала Вінярська.

За даними компанії з працевлаштування Gremi Personal, станом на 30 червня 2025 року в Польщі на обліку під тимчасовим захистом (який відповідає статусу UKR) перебувало 992 505 українців – це 23% від усіх осіб у Європейському Союзі, які мають цей статус. Водночас 78% біженців зі статусом UKR – працевлаштовані.

Ветування закону боляче вдарить по решті 22% економічно неактивних українців у Польщі.

"Президентське рішення створює надзвичайно ризикову ситуацію для малозахищених українців, які наразі не працюють, але мають потребу в базовому соціальному захисті. Наприклад, матерів, які не працюють, але мають дітей. У більшості з них чоловіки перебувають в Україні, тому вони не можуть скористатися їхньою страховкою та отримати повну медичну допомогу. Саме ця вразлива група біженців дуже сильно постраждає від змін", – зауважив директор аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.

Він сподівається, що у найближчі місяці закон про допомогу українцям буде підписано, бо це вимога Євросоюзу.

"Якщо спецзакон не діятиме з 1 жовтня, система теж не готова до того, щоб за місяць сотні тисяч людей подали документи на легалізацію перебування у Польщі за правилами, які діяли до нього. Це стане колосальним і миттєвим ударом по ринку праці та економіці Польщі", – сказав він.

Григоренко прогнозує, що зміни, запропоновані президентом Польщі, послаблять відчуття безпеки навіть у тих українців, які вже працюють. І це може стати поштовхом до зміни ними країни проживання або повернення до України.

Що відомо про вето на допомогу Україні

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України.

Своєю чергою віцепрем'єр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення Навроцького, адже воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних українського уряду у хмарі.

Раніше в оновленому прогнозі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings ішлося, що більшість українських біженців, які проживають у Польщі, ймовірно, залишаться там, навіть якщо Україна досягне угоди про припинення вогню з Росією, а це означає, що вони продовжуватимуть підтримувати польську економіку.

До того повідомлялося, що Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців із України.

Станом на кінець першого кварталу 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Зокрема, у Польщі такий статус мали близько 1 млн українців. Крім того, багато інших громадян України мають інші офіційні підстави для постійного проживання у цій країні.