Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна закрывает границу с Беларусью.
Об этом пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.
Это произойдет в четверг в полночь.
"Мы закрываем границу с Беларусью из-за агрессивных военных маневров "Запад", - отметил он.
По словам Туска, будут закрыты все пограничные переходы с Беларусью, в том числе железнодорожные.
Премьер-министр подчеркнул, что военные учения, организованные Москвой и Минском, направлены на чувствительную зону безопасности НАТО. "Такие маневры имеют одну цель - Сувалкский коридор. Пока, по его словам, речь идет о симуляции.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
