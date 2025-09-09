Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна закрывает границу с Беларусью.

Об этом пишет Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

Это произойдет в четверг в полночь.

"Мы закрываем границу с Беларусью из-за агрессивных военных маневров "Запад", - отметил он.

По словам Туска, будут закрыты все пограничные переходы с Беларусью, в том числе железнодорожные.

Премьер-министр подчеркнул, что военные учения, организованные Москвой и Минском, направлены на чувствительную зону безопасности НАТО. "Такие маневры имеют одну цель - Сувалкский коридор. Пока, по его словам, речь идет о симуляции.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

