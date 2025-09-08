Для Украины нет угрозы от учений РФ и Беларуси "Запад-2025", - Буданов
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют никакой угрозы сейчас для Украины и стран Евросоюза.
Об этом он рассказал в интервью ресурсу Апостроф TV, информирует Цензор.НЕТ.
"Это плановые учения и именно в этих учениях угрозы [для Украины] сейчас никакой нет... Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно", - пояснил глава ГУР.
По его словам, в этих учениях нет "ничего нового".
На уточнение, есть ли от "Запада-2025" угроза для государств ЕС, Буданов ответил: "Именно сейчас - нет".
Он добавил, что планы РФ на осень не изменились:
"Ничего нового, они не останавливаются, они продолжают свои наступательные действия. Недавно прошла перегруппировка основных сил. Передовые подразделения, которые были перегруппированы, уже вступили в боевые действия", - резюмировал начальник разведки.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
