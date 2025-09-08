РУС
Для Украины нет угрозы от учений РФ и Беларуси "Запад-2025", - Буданов

руководитель ГУР МО Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют никакой угрозы сейчас для Украины и стран Евросоюза.

Об этом он рассказал в интервью ресурсу Апостроф TV, информирует Цензор.НЕТ.

"Это плановые учения и именно в этих учениях угрозы [для Украины] сейчас никакой нет... Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно", - пояснил глава ГУР.

По его словам, в этих учениях нет "ничего нового".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признаков того, что РФ готовит нападение на НАТО под видом учений "Запад", нет, - генерал Бундесвера Броер

На уточнение, есть ли от "Запада-2025" угроза для государств ЕС, Буданов ответил: "Именно сейчас - нет".

Он добавил, что планы РФ на осень не изменились:

"Ничего нового, они не останавливаются, они продолжают свои наступательные действия. Недавно прошла перегруппировка основных сил. Передовые подразделения, которые были перегруппированы, уже вступили в боевые действия", - резюмировал начальник разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 сентября Россия готовит "бешеную волну" дезинформации, - Буданов

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закроет воздушное пространство на границе с Беларусью перед российско-белорусскими учениями "Запад-2025"

+10
08.09.2025 18:42 Ответить
+10
Та у ЗЄ генерали ростуть, як гриби.

Особливо ті, що за Яника були стукачами та шістками в СБУ. Там взагалі цілими грибницями пішли.
08.09.2025 18:56 Ответить
+9
Ну раз сам Буданов сказал в очередном интервью, то конешна... Стать в 37 лет генерал-лейтенантом это вам не это.
08.09.2025 18:47 Ответить
кримська кава
08.09.2025 18:41 Ответить
08.09.2025 18:42 Ответить
Ну раз сам Буданов сказал в очередном интервью, то конешна... Стать в 37 лет генерал-лейтенантом это вам не это.
08.09.2025 18:47 Ответить
Та у ЗЄ генерали ростуть, як гриби.

Особливо ті, що за Яника були стукачами та шістками в СБУ. Там взагалі цілими грибницями пішли.
08.09.2025 18:56 Ответить
Знову бАданов гадає на кримській кавовій гущі....
08.09.2025 18:59 Ответить
Прямо геній! Ще трошки і дотягне до рівня Найвеличнішого Янелоха.

08.09.2025 19:06 Ответить
І в 22 нічого не загрожувало.
08.09.2025 19:44 Ответить
08.09.2025 19:48 Ответить
 
 