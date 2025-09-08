УКР
Для України немає загрози від навчань РФ та Білорусі "Захід-2025", - Буданов

керівник ГУР МО Буданов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять жодної загрози зараз для України та країн Євросоюзу.

Про це він розповів в інтерв'ю ресурсу Апостроф TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Це планові навчання і саме в цих навчаннях загрози [для України] зараз ніякої нема... Це плановий захід, він проводиться щорічно", - пояснив очільник ГУР.

За його словами, у цих навчаннях немає "нічого нового".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ознак того, що РФ готує напад на НАТО під виглядом навчань "Запад", немає, - генерал Бундесверу Броєр

На уточнення, чи є від "Заходу-2025" загроза для держав ЄС, Буданов відповів: "Саме зараз –– ні".

Він додав, що плани РФ на осінь не змінилися: 

"Нічого нового, вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил. Передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії", - резюмував начальник розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації, - Буданов

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закриє повітряний простір на кордоні з Білоруссю перед російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025"

кримська кава
показати весь коментар
08.09.2025 18:41 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 18:42 Відповісти
Будванга
показати весь коментар
08.09.2025 18:47 Відповісти
муданга
показати весь коментар
08.09.2025 18:47 Відповісти
Ну раз сам Буданов сказал в очередном интервью, то конешна... Стать в 37 лет генерал-лейтенантом это вам не это.
показати весь коментар
08.09.2025 18:47 Відповісти
Та у ЗЄ генерали ростуть, як гриби.

Особливо ті, що за Яника були стукачами та шістками в СБУ. Там взагалі цілими грибницями пішли.
показати весь коментар
08.09.2025 18:56 Відповісти
Знову бАданов гадає на кримській кавовій гущі....
показати весь коментар
08.09.2025 18:59 Відповісти
Прямо геній! Ще трошки і дотягне до рівня Найвеличнішого Янелоха.

показати весь коментар
08.09.2025 19:06 Відповісти
 
 