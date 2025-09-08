Для України немає загрози від навчань РФ та Білорусі "Захід-2025", - Буданов
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" не становлять жодної загрози зараз для України та країн Євросоюзу.
Про це він розповів в інтерв'ю ресурсу Апостроф TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Це планові навчання і саме в цих навчаннях загрози [для України] зараз ніякої нема... Це плановий захід, він проводиться щорічно", - пояснив очільник ГУР.
За його словами, у цих навчаннях немає "нічого нового".
На уточнення, чи є від "Заходу-2025" загроза для держав ЄС, Буданов відповів: "Саме зараз –– ні".
Він додав, що плани РФ на осінь не змінилися:
"Нічого нового, вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил. Передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії", - резюмував начальник розвідки.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особливо ті, що за Яника були стукачами та шістками в СБУ. Там взагалі цілими грибницями пішли.
кримськійкавовій гущі....