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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю Військові навчання Білорусі та РФ
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Навчання в Білорусі можуть спричинити демонстративні дії РФ біля кордону, - ДПСУ

Зведення Генштабу

Заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим для України - незалежно від того, чи проводяться там навчання, чи ні. Така ситуація зберігатиметься доти, доки Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти нашої держави", - сказав Демченко.

За його словами, під час активної фази навчань, яка очікується у вересні, рівень загрози зросте. Основним завданням української розвідки буде з’ясування кількісного та якісного складу російських сил, залучених до маневрів, а також їх точного розташування.

"Маємо продовжувати зміцнювати наші оборонні спроможності - як безпосередньо на лінії кордону, так і в прикордонних районах", - наголосив Демченко.

Він підкреслив, що необхідно й надалі зміцнювати оборонні спроможності України - як безпосередньо на кордоні, так і в прикордонних районах. Фортифікаційні споруди мають створити належні умови для оборони на випадок ескалації з білоруського напрямку.

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Білорусь (7987) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) навчання (600)


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чому ви вирішили, що вони лізтимуть по дорогам? це може бути авіаудари та ракетні, висадка десанта з вертушок, захоплення наприклад АЕС
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24.06.2025 11:31 Відповісти
Попередити бульбашів, що якщо навіть перднуть чи косо поглянуть в бік України - буде величезний бада-бум, особливо по улюбленому НПЗ.
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24.06.2025 11:27 Відповісти
саме на це і розраховують кацапи.
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24.06.2025 11:38 Відповісти
 
 