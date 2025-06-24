Навчання в Білорусі можуть спричинити демонстративні дії РФ біля кордону, - ДПСУ

Заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим для України - незалежно від того, чи проводяться там навчання, чи ні. Така ситуація зберігатиметься доти, доки Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти нашої держави", - сказав Демченко.

За його словами, під час активної фази навчань, яка очікується у вересні, рівень загрози зросте. Основним завданням української розвідки буде з’ясування кількісного та якісного складу російських сил, залучених до маневрів, а також їх точного розташування.

"Маємо продовжувати зміцнювати наші оборонні спроможності - як безпосередньо на лінії кордону, так і в прикордонних районах", - наголосив Демченко.

Він підкреслив, що необхідно й надалі зміцнювати оборонні спроможності України - як безпосередньо на кордоні, так і в прикордонних районах. Фортифікаційні споруди мають створити належні умови для оборони на випадок ескалації з білоруського напрямку.

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