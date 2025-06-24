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Новости Ситуация на границе с Беларусью Военные учения РФ и Беларуси
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Учения в Беларуси могут вызвать демонстративные действия РФ около границы, - ГПСУ

Сведения Генштаба

Запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Это направление по-прежнему остается угрожающим для Украины - независимо от того, проводятся там учения или нет. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против нашего государства", - сказал Демченко.

По его словам, во время активной фазы учений, которая ожидается в сентябре, уровень угрозы возрастет. Основной задачей украинской разведки будет выяснение количественного и качественного состава российских сил, привлеченных к маневрам, а также их точного расположения.

"Мы должны продолжать укреплять наши оборонительные способности - как непосредственно на линии границы, так и в приграничных районах", - подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем укреплять оборонительные возможности Украины - как непосредственно на границе, так и в приграничных районах. Фортификационные сооружения должны создать надлежащие условия для обороны на случай эскалации с белорусского направления.

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Автор: 

Беларусь (7937) Госпогранслужба (6639) обучение (541)


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чому ви вирішили, що вони лізтимуть по дорогам? це може бути авіаудари та ракетні, висадка десанта з вертушок, захоплення наприклад АЕС
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24.06.2025 11:31 Ответить
Попередити бульбашів, що якщо навіть перднуть чи косо поглянуть в бік України - буде величезний бада-бум, особливо по улюбленому НПЗ.
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24.06.2025 11:27 Ответить
саме на це і розраховують кацапи.
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24.06.2025 11:38 Ответить
 
 