Учения в Беларуси могут вызвать демонстративные действия РФ около границы, - ГПСУ

Запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Это направление по-прежнему остается угрожающим для Украины - независимо от того, проводятся там учения или нет. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против нашего государства", - сказал Демченко.

По его словам, во время активной фазы учений, которая ожидается в сентябре, уровень угрозы возрастет. Основной задачей украинской разведки будет выяснение количественного и качественного состава российских сил, привлеченных к маневрам, а также их точного расположения.

"Мы должны продолжать укреплять наши оборонительные способности - как непосредственно на линии границы, так и в приграничных районах", - подчеркнул Демченко.

Он подчеркнул, что необходимо и в дальнейшем укреплять оборонительные возможности Украины - как непосредственно на границе, так и в приграничных районах. Фортификационные сооружения должны создать надлежащие условия для обороны на случай эскалации с белорусского направления.

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