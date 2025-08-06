Навчання "Запад-2025": до Білорусі прибув перший ешелон з військовими та технікою РФ. ФОТО
До Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони Білорусі.
У міністерстві заявили, що "Запад-2025" є "основним етапом спільної підготовки армій двох держав цього року".
Навчання відбудуться у вересні.
"Наразі білоруські та російські військовослужбовці перебувають на завершальному етапі підготовки", - додали там.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
Топ коментарі
+5 Vik Tor #521724
показати весь коментар06.08.2025 11:42 Відповісти Посилання
+4 Hanka Panyanka
показати весь коментар06.08.2025 11:41 Відповісти Посилання
+4 Begemot Pepa
показати весь коментар06.08.2025 11:48 Відповісти Посилання
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Там ще в "парламенті" закон готують що напад на росіюшку це напад на бідорусію...
Отже, знищувати ворога на тій території законодавчо не можна.
P.S. Україна також досьогодні законодавчо дозволяє військам московитів знаходитися на своїй (українській) території (у Криму). Харківська угода-2010 чинна.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
Навчися читати спочатку. І не "тикай" незнайомим людям. Ми українці, а не якась там москалота необтесана.
питання до гундосої найдосвідченішої зе!гніди!
кордон з бєлорасєєй розмінований? дороги вільні та відремонтовані? війська відведені?
руководство Росгвардии планирует отправлять сотрудников на СВО за 4240 рублей суточных, ежемесячный двойной оклад и удостоверение Ветерана боевых действий. Согласно поступившим в территориальные подразделения сведениям, «прорабатывается вопрос о привлечении личного состава в мероприятиях по охране объектов и мест временной дислокации войск ФСВНГ» в зоне СВО. Однако, понятно, что «охраной объектов» все не ограничиться. Командировки, по задумке руководства, будут длиться 3 месяца.