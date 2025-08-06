Навчання "Запад-2025": до Білорусі прибув перший ешелон з військовими та технікою РФ. ФОТО

До Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони Білорусі.

У міністерстві заявили, що "Запад-2025" є "основним етапом спільної підготовки армій двох держав цього року".

Навчання відбудуться у вересні.

"Наразі білоруські та російські військовослужбовці перебувають на завершальному етапі підготовки", - додали там.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

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