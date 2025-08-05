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Новини Об’єднання Росії та Білорусі
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У Білорусі хочуть змінити закон про воєнний стан

армія РБ

У Білорусі розглянуть зміни до закону про воєнний стан, які пропонують можливість введення відповідного правового режиму через війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт подало до парламенту країни міноборони Білорусі.

Проєкт закону "Про зміну законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони" передбачає, зокрема, уточнення та конкретизацію завдань збройних сил, функцій генерального штабу збройних сил щодо забезпечення військової безпеки та збройного захисту Республіки Білорусь.

А також приведення у відповідність до військової доктрини переліку військових загроз, які є підставами для введення воєнного стану на території Білорусі.

Однією з підстав для запровадження воєнного стану можуть стати атаки на Росію, оскільки вона союзник Білорусі за договором ще з 1999 року.

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Автор: 

Білорусь (8013) воєнний стан (584)


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бульбохуйло на картах напрямків змін покаже? чи не прихопив з собою?
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05.08.2025 12:39 Відповісти
По новому закону - якщо в якійсь країні при чистці бульби , шкірка товще за 2мм, то Беларусь має право об'явити війну.
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05.08.2025 12:40 Відповісти
Лука завжди виконує ценніе указанія фюрера свинорейху *****. І як скаже *****, так бульбенфюрер Лука і зробить
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05.08.2025 12:40 Відповісти
Воеенной положение будет вводится если опять украинские пограничники будут кидаться бульбою с дронов.
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05.08.2025 12:43 Відповісти
Хоч би звідти не зайшли
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05.08.2025 12:44 Відповісти
Бєлий Русскій Рай - БРР...
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05.08.2025 12:55 Відповісти
Лука знайшов привід ще більше зміцнить диктатуру?

Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в день

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
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05.08.2025 12:59 Відповісти
до речі, істерія про те що кацапи розмістили у пюрера ядерну зброю, якось сама собою зникла.
то, і ця гімняна булька здулася?
що, тепер?
багатосерійний арєшнік у центрі мінська?
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05.08.2025 13:04 Відповісти
 
 