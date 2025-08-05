У Білорусі хочуть змінити закон про воєнний стан

У Білорусі розглянуть зміни до закону про воєнний стан, які пропонують можливість введення відповідного правового режиму через війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт подало до парламенту країни міноборони Білорусі.

Проєкт закону "Про зміну законів з питань забезпечення військової безпеки та оборони" передбачає, зокрема, уточнення та конкретизацію завдань збройних сил, функцій генерального штабу збройних сил щодо забезпечення військової безпеки та збройного захисту Республіки Білорусь.

А також приведення у відповідність до військової доктрини переліку військових загроз, які є підставами для введення воєнного стану на території Білорусі.

Однією з підстав для запровадження воєнного стану можуть стати атаки на Росію, оскільки вона союзник Білорусі за договором ще з 1999 року.

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