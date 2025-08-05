В Беларуси хотят изменить закон о военном положении

В Беларуси рассмотрят изменения в закон о военном положении, которые предлагают возможность введения соответствующего правового режима из-за войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект подало в парламент страны минобороны Беларуси.

Проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" предусматривает, в частности, уточнение и конкретизацию задач вооруженных сил, функций генерального штаба вооруженных сил по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь.

А также приведение в соответствие с военной доктриной перечня военных угроз, которые являются основаниями для введения военного положения на территории Беларуси.

Одним из оснований для введения военного положения могут стать атаки на Россию, поскольку она союзник Беларуси по договору еще с 1999 года.

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