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Новости Объединение России и Беларуси
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В Беларуси хотят изменить закон о военном положении

армія РБ

В Беларуси рассмотрят изменения в закон о военном положении, которые предлагают возможность введения соответствующего правового режима из-за войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект подало в парламент страны минобороны Беларуси.

Проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" предусматривает, в частности, уточнение и конкретизацию задач вооруженных сил, функций генерального штаба вооруженных сил по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь.

А также приведение в соответствие с военной доктриной перечня военных угроз, которые являются основаниями для введения военного положения на территории Беларуси.

Одним из оснований для введения военного положения могут стать атаки на Россию, поскольку она союзник Беларуси по договору еще с 1999 года.

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Беларусь (7957) военное положение (518)


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бульбохуйло на картах напрямків змін покаже? чи не прихопив з собою?
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05.08.2025 12:39 Ответить
По новому закону - якщо в якійсь країні при чистці бульби , шкірка товще за 2мм, то Беларусь має право об'явити війну.
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05.08.2025 12:40 Ответить
Лука завжди виконує ценніе указанія фюрера свинорейху *****. І як скаже *****, так бульбенфюрер Лука і зробить
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05.08.2025 12:40 Ответить
Воеенной положение будет вводится если опять украинские пограничники будут кидаться бульбою с дронов.
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05.08.2025 12:43 Ответить
Хоч би звідти не зайшли
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05.08.2025 12:44 Ответить
Бєлий Русскій Рай - БРР...
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05.08.2025 12:55 Ответить
Лука знайшов привід ще більше зміцнить диктатуру?

Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в день

Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить, или на площади будут выдавать?
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05.08.2025 12:59 Ответить
до речі, істерія про те що кацапи розмістили у пюрера ядерну зброю, якось сама собою зникла.
то, і ця гімняна булька здулася?
що, тепер?
багатосерійний арєшнік у центрі мінська?
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05.08.2025 13:04 Ответить
 
 