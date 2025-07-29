Беларусь наращивает оборонное производство для нужд ВПК России, - СВР

Спрос на белорусские оборонные технологии резко вырос после начала полномасштабной войны России против Украины. На фоне западных санкций и логистических барьеров РФ ищет альтернативные источники компонентов, в частности для дронов и ракетного вооружения.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой. Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях - от агротехники до фармацевтики.

"Несмотря на то, что реализация многих гражданских инноваций - новые тракторы, лекарства или продукты питания - расписана на годы вперед, инвестиции в ВПК все больше носят характер сверхсрочных. Большинство связанных с армией объектов должны быть построены и введены в эксплуатацию в пределах года-полутора", - рассказали в СВР.

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Среди примеров в разведке приводят завод по производству композитных элементов для БпЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов. Проект заморозили еще в 2020 году, однако восстановили после начала войны. К концу 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность.

Аналогичная динамика на "Зенит-БелОМО", где разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров из стран СНГ. Запуск линий запланирован на август, до конца года завод должен работать на полную.

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В свою очередь, на предприятии "Интеграл" продолжается расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения. Речь идет, в частности, о микросхемах, которые рф может использовать для систем наведения в ракетах Х-101. Новый цех должны ввести в эксплуатацию в декабре, а в 2026-м - довести до номинального уровня производства.