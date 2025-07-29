В Беларуси заявили о сбитом беспилотнике над Минском. ФОТО

Около двух часов ночи средства РЭБ Беларуси нейтрализовали беспилотник, который залетел на территорию Минска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Беларуси.

Отмечается, что дежурные по ПВО заметили "неизвестную воздушную цель" около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Беларуси. Цель идентифицировали как БПЛА.

"В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02.33 БПЛА упал в районе дома 72 на ул. Матусевича г. Минск", - говорится в сообщении.

Там добавили, что после инцидента усиливают контроль за использованием воздушного пространства страны.

Напомним, утром 28 июля в Литву залетел беспилотник, похожий на аппарат типа "Шахед".

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