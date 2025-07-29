РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13206 посетителей онлайн
Новости
2 326 9

В Беларуси заявили о сбитом беспилотнике над Минском. ФОТО

Около двух часов ночи средства РЭБ Беларуси нейтрализовали беспилотник, который залетел на территорию Минска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Беларуси.

Беспилотник в Минске

Отмечается, что дежурные по ПВО заметили "неизвестную воздушную цель" около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Беларуси. Цель идентифицировали как БПЛА.

"В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02.33 БПЛА упал в районе дома 72 на ул. Матусевича г. Минск", - говорится в сообщении.

Там добавили, что после инцидента усиливают контроль за использованием воздушного пространства страны.

Напомним, утром 28 июля в Литву залетел беспилотник, похожий на аппарат типа "Шахед".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В следующем году Литва планирует развернуть украинскую систему акустического обнаружения БпЛА

Автор: 

Беларусь (7948) беспилотник (4023)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Своіх не розпізнали і вдалося збити. Самі запустили, самі і збили. Як завжди, винен Порошенко. Ті ще казкарі.
показать весь комментарий
29.07.2025 11:43 Ответить
Чего ви цім Порошенко усі щілини затикаєте, щоб в зайвий раз про нього нагадати коли він сам мовчить, ви так тільки гірше йому робите
показать весь комментарий
29.07.2025 11:49 Ответить
Наступний Президент. Чим більше лайна, тим більше шансів. Практика в Украіні.
показать весь комментарий
29.07.2025 11:52 Ответить
Хоч би невелике перемирья, щоб вибори провести. Вже всі хочуть, навіть Захід намікає.
показать весь комментарий
29.07.2025 12:17 Ответить
В 2019 війна виборам не завадила.
показать весь комментарий
29.07.2025 12:28 Ответить
Мабуть ху...лята за бояришніком посилали, звикайте, щось їм не сподобається сотню запустять
показать весь комментарий
29.07.2025 11:44 Ответить
Кацапи накручують бульбафюрера, надсилаючі їх під видом українських...
показать весь комментарий
29.07.2025 11:46 Ответить
 
 