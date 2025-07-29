В следующем году Литва планирует развернуть украинскую систему акустического обнаружения БПЛА
На фоне инцидента с российским БПЛА, который залетел в Литву, страна готовится развернуть украинскую систему акустического обнаружения беспилотников.
Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
У него спросили, будет ли в Литве система акустического обнаружения беспилотников и когда.
"Этот год уже стал началом - мы выделили средства на приобретение. До конца года состоится испытание, и, как упоминал сегодня командующий Воздушных сил, со следующего года начнется использование этих систем", - отметил генерал.
Вайкшнорас заявил, что этот процесс несколько затянулся из-за бюрократических процедур.
"Потому что это, так сказать, украинская система, которую нужно было адаптировать к нашим американским системам из-за чувствительных нюансов", - пояснил он.
Напомним, ранее в Литве сообщили об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.
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