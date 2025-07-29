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Новости Безопасность Европы
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В следующем году Литва планирует развернуть украинскую систему акустического обнаружения БПЛА

Российский БПЛА залетел в Литву Что там говорят

На фоне инцидента с российским БПЛА, который залетел в Литву, страна готовится развернуть украинскую систему акустического обнаружения беспилотников.

Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

У него спросили, будет ли в Литве система акустического обнаружения беспилотников и когда.

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"Этот год уже стал началом - мы выделили средства на приобретение. До конца года состоится испытание, и, как упоминал сегодня командующий Воздушных сил, со следующего года начнется использование этих систем", - отметил генерал.

Вайкшнорас заявил, что этот процесс несколько затянулся из-за бюрократических процедур.

"Потому что это, так сказать, украинская система, которую нужно было адаптировать к нашим американским системам из-за чувствительных нюансов", - пояснил он.

Напомним, ранее в Литве сообщили об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

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Автор: 

беспилотник (4023) Литва (2547)


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29.07.2025 09:49 Ответить
On takze zajavil sto vcera mozet sovsem nebylo drona,poskolku video sto vlozyli eto s Ukraini,bolse potverzdenije nebylo.Drona nenasli
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29.07.2025 09:51 Ответить
 
 