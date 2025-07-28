Нарушение воздушного пространства Литвы беспилотником: в НАТО заявили, что "внимательно следят за ситуацией"

НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг сообщений о вторжении в воздушное пространство Литвы вероятно российских беспилотников с территории Беларуси.

Об этом сообщил официальный представитель НАТО в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Национальные расследования продолжаются, и мы внимательно следим за ситуацией",- сказал представитель Альянса.

Он отметил, что НАТО "работает вместе с союзниками, чтобы обеспечить нашу общую безопасность".

"Наша преданность защищать и оборонять каждого союзника является непоколебимой", - подчеркнул представитель Альянса.

Напомним, полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

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