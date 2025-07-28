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Новости Безопасность Европы
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Нарушение воздушного пространства Литвы беспилотником: в НАТО заявили, что "внимательно следят за ситуацией"

дрон залетел в Литву

НАТО внимательно следит за ситуацией вокруг сообщений о вторжении в воздушное пространство Литвы вероятно российских беспилотников с территории Беларуси.

Об этом сообщил официальный представитель НАТО в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Национальные расследования продолжаются, и мы внимательно следим за ситуацией",- сказал представитель Альянса.

Он отметил, что НАТО "работает вместе с союзниками, чтобы обеспечить нашу общую безопасность".

"Наша преданность защищать и оборонять каждого союзника является непоколебимой", - подчеркнул представитель Альянса.

Напомним, полиция сообщила об обнаружении беспилотника неустановленного типа, который залетел на территорию страны из Беларуси.

Читайте также: Литва усиливает ПВО на границе с Беларусью после инцидентов с дронами

Автор: 

беспилотник (4013) Литва (2543) НАТО (10229)


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Топ комментарии
+5
Як добре що є Україна, яка воює - і НАТО може спокійно стежити далі.
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28.07.2025 22:21 Ответить
+4
Туалетний папір потрібен? Для стеження, звісно...
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28.07.2025 22:20 Ответить
+1
А ми ще дивуємось що вони не дуже охоче Україні допомагають. Да вони самі себе захищати не збираються. Ще й нас на мирну угоду з ****** штовхають. А хто буде виконувати і слідкувати за виконанням цієї мирної угоди? Оці сліпі і обісрані?
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28.07.2025 22:26 Ответить
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Туалетний папір потрібен? Для стеження, звісно...
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28.07.2025 22:20 Ответить
Як добре що є Україна, яка воює - і НАТО може спокійно стежити далі.
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28.07.2025 22:21 Ответить
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28.07.2025 22:21 Ответить
😅
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28.07.2025 22:25 Ответить
А ми ще дивуємось що вони не дуже охоче Україні допомагають. Да вони самі себе захищати не збираються. Ще й нас на мирну угоду з ****** штовхають. А хто буде виконувати і слідкувати за виконанням цієї мирної угоди? Оці сліпі і обісрані?
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28.07.2025 22:26 Ответить
Просто вони страшенно бояться вторгнення параші.

Причому одночасно з двох боків (схід і захід).
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28.07.2025 22:28 Ответить
Спостеригачійні війска НАТО підняті у повну спостережну готовність!
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28.07.2025 22:27 Ответить
Наступні етапи будуть - Дуже уважно, Надзвичайно уважно, В обидва ока уважно...
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28.07.2025 22:28 Ответить
Якщо збити його ще над територією Білорусі, а потім засняти істеричні танці бульбафюрера і викласти їх у тік-току, то можна непогано заробити. Але для цього треба хоча б нелякатися власного пука.
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28.07.2025 22:29 Ответить
уважно стежать та час від часу псують повітря глибокою занепокоєнністю ...
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28.07.2025 22:29 Ответить
НАТА бдіт
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28.07.2025 22:33 Ответить
А чого всі такі здивовані? Важливо ж те, куди падає, а падає в Україні, ну й окей. Україна воює - на Україну падає, а НАТО тут до чого?)
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28.07.2025 22:47 Ответить
Проба пера. Це не випадковий дрон, тестують НАТО
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28.07.2025 23:04 Ответить
NATO samogo utra 5 samoliotov podniali AWACS tipa,no samoj Litve nado imet cem sbyvat saxedi ili poxozyje droniUvi zdes takze vsio zakatyli v asfalt sto kasajetsia PVO.Samoliotam takze eto ne cel.
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28.07.2025 23:04 Ответить
Європейський НАТО це мильна бульба, і якщо пуйло нападе, воно лопне до стану кожен сам за себе(
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28.07.2025 23:08 Ответить
 
 