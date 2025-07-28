Порушення повітряного простору Литви безпілотником: у НАТО заявили, що "уважно стежать за ситуацією"

НАТО уважно стежить за ситуацією навколо повідомлень про вторгнення в повітряний простір Литви ймовірно російських безпілотників з території Білорусі.

Про це повідомив офіційний представник НАТО у коментарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Національні розслідування тривають, і ми уважно стежимо за ситуацією",- сказав представник Альянсу.

Він зазначив, що НАТО "працює разом із союзниками, щоб забезпечити нашу спільну безпеку".

"Наша відданість захищати та обороняти кожного союзника є непохитною", - наголосив представник Альянсу.

Нагадаємо, поліція повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

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