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Новини Безпека Європи
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Порушення повітряного простору Литви безпілотником: у НАТО заявили, що "уважно стежать за ситуацією"

дрон залетів до литви

НАТО уважно стежить за ситуацією навколо повідомлень про вторгнення в повітряний простір Литви ймовірно російських безпілотників з території Білорусі.

Про це повідомив офіційний представник НАТО у коментарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Національні розслідування тривають, і ми уважно стежимо за ситуацією",- сказав представник Альянсу.

Він зазначив, що НАТО "працює разом із союзниками, щоб забезпечити нашу спільну безпеку".

"Наша відданість захищати та обороняти кожного союзника є непохитною", - наголосив представник Альянсу.

Нагадаємо, поліція повідомила про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Читайте також: Литва посилює ППО на кордоні з Білоруссю після інцидентів із дронами

Автор: 

безпілотник (4619) Литва (2494) НАТО (6692)


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Топ коментарі
+5
Як добре що є Україна, яка воює - і НАТО може спокійно стежити далі.
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28.07.2025 22:21 Відповісти
+4
Туалетний папір потрібен? Для стеження, звісно...
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28.07.2025 22:20 Відповісти
+1
А ми ще дивуємось що вони не дуже охоче Україні допомагають. Да вони самі себе захищати не збираються. Ще й нас на мирну угоду з ****** штовхають. А хто буде виконувати і слідкувати за виконанням цієї мирної угоди? Оці сліпі і обісрані?
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28.07.2025 22:26 Відповісти
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Туалетний папір потрібен? Для стеження, звісно...
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28.07.2025 22:20 Відповісти
Як добре що є Україна, яка воює - і НАТО може спокійно стежити далі.
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28.07.2025 22:21 Відповісти
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28.07.2025 22:21 Відповісти
😅
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28.07.2025 22:25 Відповісти
А ми ще дивуємось що вони не дуже охоче Україні допомагають. Да вони самі себе захищати не збираються. Ще й нас на мирну угоду з ****** штовхають. А хто буде виконувати і слідкувати за виконанням цієї мирної угоди? Оці сліпі і обісрані?
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28.07.2025 22:26 Відповісти
Просто вони страшенно бояться вторгнення параші.

Причому одночасно з двох боків (схід і захід).
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28.07.2025 22:28 Відповісти
Спостеригачійні війска НАТО підняті у повну спостережну готовність!
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28.07.2025 22:27 Відповісти
Наступні етапи будуть - Дуже уважно, Надзвичайно уважно, В обидва ока уважно...
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28.07.2025 22:28 Відповісти
Якщо збити його ще над територією Білорусі, а потім засняти істеричні танці бульбафюрера і викласти їх у тік-току, то можна непогано заробити. Але для цього треба хоча б нелякатися власного пука.
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28.07.2025 22:29 Відповісти
уважно стежать та час від часу псують повітря глибокою занепокоєнністю ...
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28.07.2025 22:29 Відповісти
НАТА бдіт
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28.07.2025 22:33 Відповісти
А чого всі такі здивовані? Важливо ж те, куди падає, а падає в Україні, ну й окей. Україна воює - на Україну падає, а НАТО тут до чого?)
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28.07.2025 22:47 Відповісти
Проба пера. Це не випадковий дрон, тестують НАТО
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28.07.2025 23:04 Відповісти
NATO samogo utra 5 samoliotov podniali AWACS tipa,no samoj Litve nado imet cem sbyvat saxedi ili poxozyje droniUvi zdes takze vsio zakatyli v asfalt sto kasajetsia PVO.Samoliotam takze eto ne cel.
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28.07.2025 23:04 Відповісти
Європейський НАТО це мильна бульба, і якщо пуйло нападе, воно лопне до стану кожен сам за себе(
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28.07.2025 23:08 Відповісти
 
 