Германия хочет получить БПЛА для ударов вглубь до 2029 года, - Handelsblatt
Индустрия дронов
Вооруженные силы Германии до 2029 года хотят получить первые беспилотники, способные поражать цели в глубине территории врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Handelsblatt.
Соответствующий запрос ВВС Германии направили ведущим немецким производителям вооружения и стартапам. Сейчас три компании работают над концепциями.
По данным издания, Airbus Defense работает совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall - со специалистом по беспилотникам Anduril. Также к инициативе присоединился мюнхенский стартап Helsing.
Helsing производит боевые дроны, однако они не могут наносить глубокие удары. Сейчас у вооруженных сил ФРГ есть только крылатая ракета Taurus с максимальной дальностью полета 500 км для таких целей.
В Германии планируют приобрести арсенал оружия, способного поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км.
В Минобороны страны подтвердили подготовку.
"Предварительные обсуждения на эту тему уже ведутся", - отметили там в ответе на запрос.
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