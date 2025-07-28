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Новости Индустрия дронов
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Германия хочет получить БПЛА для ударов вглубь до 2029 года, - Handelsblatt

Индустрия дронов

Германия планирует производить ударные беспилотники

Вооруженные силы Германии до 2029 года хотят получить первые беспилотники, способные поражать цели в глубине территории врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Handelsblatt.

Соответствующий запрос ВВС Германии направили ведущим немецким производителям вооружения и стартапам. Сейчас три компании работают над концепциями.

По данным издания, Airbus Defense работает совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall - со специалистом по беспилотникам Anduril. Также к инициативе присоединился мюнхенский стартап Helsing.

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Helsing производит боевые дроны, однако они не могут наносить глубокие удары. Сейчас у вооруженных сил ФРГ есть только крылатая ракета Taurus с максимальной дальностью полета 500 км для таких целей.

В Германии планируют приобрести арсенал оружия, способного поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км.

В Минобороны страны подтвердили подготовку.

"Предварительные обсуждения на эту тему уже ведутся", - отметили там в ответе на запрос.

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Автор: 

беспилотник (4013) Германия (7179) дроны (4352)


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Топ комментарии
+4
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28.07.2025 11:05 Ответить
+1
Три года войны сильно ума не добавили,проснулись наконец.
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28.07.2025 11:12 Ответить
+1
а як щодо балістики?
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28.07.2025 11:13 Ответить
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28.07.2025 11:05 Ответить
Фу, німці мєтєори...
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28.07.2025 11:14 Ответить
Дивно, що вони не звернулись до України. Зеленський постійно вихваляється нашими беспілотниками, навіть з Америкою планує якийсь договір про продаж підписати...
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28.07.2025 11:11 Ответить
Не договір, а как говорил Боневтик -мегадоговір!!!
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28.07.2025 11:22 Ответить
Три года войны сильно ума не добавили,проснулись наконец.
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28.07.2025 11:12 Ответить
Збройні сили Німеччини до 2029 року хочуть отримати перші безпілотники, здатні уражати цілі в глибині території ворога. Німцям варто звернутися до "зепоцріота" .він з агрохімією .умєром і т.д зразу дадуть пропозиції(будемо виготовляти.і будемо забезпечувати.але бабло вперед...
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28.07.2025 11:13 Ответить
а як щодо балістики?
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28.07.2025 11:13 Ответить
Чітко видно, що Захід мілітарно справді випереджає РФ-КНР.
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28.07.2025 11:24 Ответить
На основі чого ви зробили такий висновок?
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28.07.2025 12:10 Ответить
Та на основі ось таких повідомлень, та й не тільки їх, добре помітно, що і як.
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28.07.2025 12:26 Ответить
Міняємо Лютий на Таурус..
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28.07.2025 14:33 Ответить
 
 