Зеленский провел заседание Ставки: речь шла о ситуации на фронте, поступлении помощи от партнеров и производстве перехватчиков. ВИДЕО

В пятницу, 25 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Были доклады наших разведок - Службы внешней разведки Украины и ГУР - о вызовах, которые есть на лето-осень, о намерениях России. Подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать", - рассказал глава государства.

Также президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по всем оперативным направлениям.

"Покровск - прежде всего, больше всего внимания. Сумщина - продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории", - заявил Зеленский.

Кроме этого, министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от наших партнеров. По словам Зеленского, он поручил готовить заседание Технологической Ставки по дронам.

"Есть утвержденный план - выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. На сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц",- добавил президент.

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