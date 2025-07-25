Зеленский провел заседание Ставки: речь шла о ситуации на фронте, поступлении помощи от партнеров и производстве перехватчиков. ВИДЕО
В пятницу, 25 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Были доклады наших разведок - Службы внешней разведки Украины и ГУР - о вызовах, которые есть на лето-осень, о намерениях России. Подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать", - рассказал глава государства.
Также президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по всем оперативным направлениям.
"Покровск - прежде всего, больше всего внимания. Сумщина - продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории", - заявил Зеленский.
Кроме этого, министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от наших партнеров. По словам Зеленского, он поручил готовить заседание Технологической Ставки по дронам.
"Есть утвержденный план - выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. На сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц",- добавил президент.
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У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
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31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
5-6 суперменеджерів ЦЕ знають...
гуйно
гуйню
Ну якщо не вийде, то поїдуть послами, подумаєш проблема...
Провів Технологічну Ставку: масштабуємо потенціал, зокрема по перехоплювачах, - Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3560387
Запросіть і забезпечте умови для прибуття на технологічну ставку відомого експерта з фронту Сергія "Флеша". Дайте йому можливість для виступу на ставці, а також можливість зробити оцінку ефективності роботи технологічної ставки, в якій він прийме участь.
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.