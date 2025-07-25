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Новости Видео Заседания Ставки Индустрия дронов
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Зеленский провел заседание Ставки: речь шла о ситуации на фронте, поступлении помощи от партнеров и производстве перехватчиков. ВИДЕО

В пятницу, 25 июля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Были доклады наших разведок - Службы внешней разведки Украины и ГУР - о вызовах, которые есть на лето-осень, о намерениях России. Подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать", - рассказал глава государства.

Также президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по всем оперативным направлениям.

"Покровск - прежде всего, больше всего внимания. Сумщина - продолжаем действовать в приграничье. Я хочу поблагодарить также все наши подразделения, которые действуют на российской территории", - заявил Зеленский.

Кроме этого, министр обороны Денис Шмыгаль доложил о поступлении помощи от наших партнеров. По словам Зеленского, он поручил готовить заседание Технологической Ставки по дронам.

"Есть утвержденный план - выйти на количество 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто. На сутки в определенный срок, и это персональная ответственность всех привлеченных наших должностных лиц",- добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков: Наш запрос - 1000 единиц в сутки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21334) боевые действия (4569) дроны (4338) Ставка (137)


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Топ комментарии
+15
Тупий нарік провів ставку.Треба кінчати с цим тупим ублюдком,якщо небайдуже майбутнє країни
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25.07.2025 20:37 Ответить
+8
Присутні відверто позіхали, бо чули вже цю гуйно сто разів.
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25.07.2025 20:39 Ответить
+7
А за міндіча з шурмою базару не було?
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25.07.2025 20:39 Ответить
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Провів, і що? Піджаки послухали, який толк ?
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25.07.2025 20:35 Ответить
Что он все хуже и хуже выглядит!
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25.07.2025 20:41 Ответить
вікіпедія ЕРИ ЗІЛЬОНИХ - найближчі до теперішнього часу, (світлого часу ПРОТЕСТІВ МОЛОДІ) події в кар"Єрі Кравченко, після яких він став генПРокурором ПРи ПРезЄдентові Зеленському .

У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].

31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
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25.07.2025 20:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KKvvNa40PAs

Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
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25.07.2025 20:58 Ответить
Тупий нарік провів ставку.Треба кінчати с цим тупим ублюдком,якщо небайдуже майбутнє країни
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25.07.2025 20:37 Ответить
Ставка на качество ежевечернего кокса сработала.
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25.07.2025 21:10 Ответить
А за міндіча з шурмою базару не було?
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25.07.2025 20:39 Ответить
Слідкуйте за подіями. Ізраїль своїх не здає. Нардеп Рабіновічь підтвердить.
5-6 суперменеджерів ЦЕ знають...
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25.07.2025 21:06 Ответить
Присутні відверто позіхали, бо чули вже цю гуйно сто разів.
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25.07.2025 20:39 Ответить
гуйно
гуйню
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25.07.2025 20:43 Ответить
Обісране сидить, за кордон до себе ніхто не пускає, грошей не дають. Дай думає, потеревеню на ставці
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25.07.2025 20:39 Ответить
На цьому відео виступає наркоман. Проконсультуйте його кваліфікованими психо-наркологами навіть по цих нескінченних відосіках і монологах! Ага... бідна Україна...
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25.07.2025 20:39 Ответить
На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців Джерело: https://censor.net/ua/v3565317

Ну якщо не вийде, то поїдуть послами, подумаєш проблема...
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25.07.2025 20:41 Ответить
Місяць назад...

Провів Технологічну Ставку: масштабуємо потенціал, зокрема по перехоплювачах, - Зеленський.

Джерело: https://censor.net/ua/v3560387
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25.07.2025 20:42 Ответить
Повістка на півроку сформована. Можна тільки слова переставляти.
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25.07.2025 20:52 Ответить
На на тих поставив лузер! Потрібні фахівці, а не єрмак з сраколизами та сраколизкинями!
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25.07.2025 20:44 Ответить
Панове організатори технологічної ставки (по дронам), про яку сказав президент.
Запросіть і забезпечте умови для прибуття на технологічну ставку відомого експерта з фронту Сергія "Флеша". Дайте йому можливість для виступу на ставці, а також можливість зробити оцінку ефективності роботи технологічної ставки, в якій він прийме участь.
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25.07.2025 20:45 Ответить
А про півтора мільярда, на які Україні урізали фінансування, це зелене чучело не говорило?
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25.07.2025 20:45 Ответить
Так ти її постійно проводиш і не якіх результатів. Твої відоси ну так вони безтолкові так як і ти. То може валодя пора на вихід бо від тебе немає ніякої користі одні проблеми. Бо країною тобі аж ніяк не вдасться керувати виглядаєш як блазень до того всього з огляду подій що зараз щей зрадник ТИ ходячи проблема для держави
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25.07.2025 20:54 Ответить
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25.07.2025 21:08 Ответить
Найвпливовіша людина 2022 року, за версією видання TIME, своїми безглуздими діями за три роки перетворила себе у жалюгідне посміховисько, ганьбу та нікчемний тягар для України.
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
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25.07.2025 21:15 Ответить
Ой, ти наш Несправедливий ! Знову про справедливість почав співати ? ! Брехло йди геть з Банкової. Друзі, Лідор БРЕШЕ завжди. А коли каже правду (який час доби чи щось інше на кшталт сонце встало), то розміркуйте, а чого це він не збрехав ? І вийдете на чергову його Брехню.
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25.07.2025 21:37 Ответить
А покушал хоть
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25.07.2025 21:40 Ответить
І ані пари з вуст, як потужно зе-кодло днями обісралося.
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25.07.2025 21:43 Ответить
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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25.07.2025 21:43 Ответить
 
 