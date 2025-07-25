Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті, надходження допомоги від партнерів та виробництво перехоплювачів. ВIДЕО
У п'ятницю, 25 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Детально говорили, на які загрози треба відповідати", - розповів глава держави.
Також президент заслухав доповідб головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо всіх оперативних напрямків.
"Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території", - заявив Зеленський.
Окрім цього, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про надходження допомоги від наших партнерів. За словами Зеленського, він доручив готувати засідання Технологічної Ставки щодо дронів.
"Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців",- додав президент.
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У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]
28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].
31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
5-6 суперменеджерів ЦЕ знають...
гуйно
гуйню
Ну якщо не вийде, то поїдуть послами, подумаєш проблема...
Провів Технологічну Ставку: масштабуємо потенціал, зокрема по перехоплювачах, - Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3560387
Запросіть і забезпечте умови для прибуття на технологічну ставку відомого експерта з фронту Сергія "Флеша". Дайте йому можливість для виступу на ставці, а також можливість зробити оцінку ефективності роботи технологічної ставки, в якій він прийме участь.
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.