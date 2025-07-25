УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10882 відвідувача онлайн
Новини Відео Засідання Ставки Індустрія дронів
794 26

Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті, надходження допомоги від партнерів та виробництво перехоплювачів. ВIДЕО

У п'ятницю, 25 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Детально говорили, на які загрози треба відповідати", - розповів глава держави.

Також президент заслухав доповідб головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо всіх оперативних напрямків.

"Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території", - заявив Зеленський.

Окрім цього, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про надходження допомоги від наших партнерів. За словами Зеленського, він доручив готувати засідання Технологічної Ставки щодо дронів.

"Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців",- додав президент.

Читайте також: Найбільш інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24870) бойові дії (4324) дрони (5165) Ставка (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Тупий нарік провів ставку.Треба кінчати с цим тупим ублюдком,якщо небайдуже майбутнє країни
показати весь коментар
25.07.2025 20:37 Відповісти
+11
А за міндіча з шурмою базару не було?
показати весь коментар
25.07.2025 20:39 Відповісти
+11
Присутні відверто позіхали, бо чули вже цю гуйно сто разів.
показати весь коментар
25.07.2025 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Провів, і що? Піджаки послухали, який толк ?
показати весь коментар
25.07.2025 20:35 Відповісти
Что он все хуже и хуже выглядит!
показати весь коментар
25.07.2025 20:41 Відповісти
вікіпедія ЕРИ ЗІЛЬОНИХ - найближчі до теперішнього часу, (світлого часу ПРОТЕСТІВ МОЛОДІ) події в кар"Єрі Кравченко, після яких він став генПРокурором ПРи ПРезЄдентові Зеленському .

У квітні 2023 року згідно Указу Президента України від 10 квітня 2023 року № 204/2023 був призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської обласної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].

У 2023 НЕ ПРОЙШОВ СПІВБЕСІДУ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ , коли подавався на посаду керівника НАБУ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10]

28 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкт Указу Президента про відставку Кравченка з посади голови Київської ОВАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]. 30 грудня президент звільнив Кравченка з посадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].

31 грудня 2024 року призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної податкової служби Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
показати весь коментар
25.07.2025 20:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KKvvNa40PAs

Луценко: А хочете почути справжню причину цього п*здеця? А наслідки?
показати весь коментар
25.07.2025 20:58 Відповісти
Тупий нарік провів ставку.Треба кінчати с цим тупим ублюдком,якщо небайдуже майбутнє країни
показати весь коментар
25.07.2025 20:37 Відповісти
Ставка на качество ежевечернего кокса сработала.
показати весь коментар
25.07.2025 21:10 Відповісти
А за міндіча з шурмою базару не було?
показати весь коментар
25.07.2025 20:39 Відповісти
Слідкуйте за подіями. Ізраїль своїх не здає. Нардеп Рабіновічь підтвердить.
5-6 суперменеджерів ЦЕ знають...
показати весь коментар
25.07.2025 21:06 Відповісти
Присутні відверто позіхали, бо чули вже цю гуйно сто разів.
показати весь коментар
25.07.2025 20:39 Відповісти
гуйно
гуйню
показати весь коментар
25.07.2025 20:43 Відповісти
Обісране сидить, за кордон до себе ніхто не пускає, грошей не дають. Дай думає, потеревеню на ставці
показати весь коментар
25.07.2025 20:39 Відповісти
На цьому відео виступає наркоман. Проконсультуйте його кваліфікованими психо-наркологами навіть по цих нескінченних відосіках і монологах! Ага... бідна Україна...
показати весь коментар
25.07.2025 20:39 Відповісти
На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців Джерело: https://censor.net/ua/v3565317

Ну якщо не вийде, то поїдуть послами, подумаєш проблема...
показати весь коментар
25.07.2025 20:41 Відповісти
Місяць назад...

Провів Технологічну Ставку: масштабуємо потенціал, зокрема по перехоплювачах, - Зеленський.

Джерело: https://censor.net/ua/v3560387
показати весь коментар
25.07.2025 20:42 Відповісти
Повістка на півроку сформована. Можна тільки слова переставляти.
показати весь коментар
25.07.2025 20:52 Відповісти
На на тих поставив лузер! Потрібні фахівці, а не єрмак з сраколизами та сраколизкинями!
показати весь коментар
25.07.2025 20:44 Відповісти
Панове організатори технологічної ставки (по дронам), про яку сказав президент.
Запросіть і забезпечте умови для прибуття на технологічну ставку відомого експерта з фронту Сергія "Флеша". Дайте йому можливість для виступу на ставці, а також можливість зробити оцінку ефективності роботи технологічної ставки, в якій він прийме участь.
показати весь коментар
25.07.2025 20:45 Відповісти
А про півтора мільярда, на які Україні урізали фінансування, це зелене чучело не говорило?
показати весь коментар
25.07.2025 20:45 Відповісти
Так ти її постійно проводиш і не якіх результатів. Твої відоси ну так вони безтолкові так як і ти. То може валодя пора на вихід бо від тебе немає ніякої користі одні проблеми. Бо країною тобі аж ніяк не вдасться керувати виглядаєш як блазень до того всього з огляду подій що зараз щей зрадник ТИ ходячи проблема для держави
показати весь коментар
25.07.2025 20:54 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2025 21:08 Відповісти
Найвпливовіша людина 2022 року, за версією видання TIME, своїми безглуздими діями за три роки перетворила себе у жалюгідне посміховисько, ганьбу та нікчемний тягар для України.
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
показати весь коментар
25.07.2025 21:15 Відповісти
Ой, ти наш Несправедливий ! Знову про справедливість почав співати ? ! Брехло йди геть з Банкової. Друзі, Лідор БРЕШЕ завжди. А коли каже правду (який час доби чи щось інше на кшталт сонце встало), то розміркуйте, а чого це він не збрехав ? І вийдете на чергову його Брехню.
показати весь коментар
25.07.2025 21:37 Відповісти
А покушал хоть
показати весь коментар
25.07.2025 21:40 Відповісти
І ані пари з вуст, як потужно зе-кодло днями обісралося.
показати весь коментар
25.07.2025 21:43 Відповісти
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
показати весь коментар
25.07.2025 21:43 Відповісти
Скільки ти нікчема людей положив... не приходять уві сні? Спиш добре?
показати весь коментар
25.07.2025 22:02 Відповісти
 
 