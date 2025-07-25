Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті, надходження допомоги від партнерів та виробництво перехоплювачів. ВIДЕО

У п'ятницю, 25 липня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Детально говорили, на які загрози треба відповідати", - розповів глава держави.

Також президент заслухав доповідб головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо всіх оперативних напрямків.

"Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території", - заявив Зеленський.

Окрім цього, міністр оборони Денис Шмигаль доповів про надходження допомоги від наших партнерів. За словами Зеленського, він доручив готувати засідання Технологічної Ставки щодо дронів.

"Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців",- додав президент.

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