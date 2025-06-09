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Новини Засідання Ставки Ситуація на Покровському напрямку Наступ РФ на Сумщину
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Найбільш інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції, - Зеленський

Зеленський провів Ставку

Наразі найбільш інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області.

Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області", - повідомив глава держави.

За словами президента, тактика росіян всюди однакова - "вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати".

"Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу", - наголосив Зеленський.

Також глава держави розповів, що у понеділок, 9 червня, він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача та інші наради.

"Були також окремі розмови з міністром оборони Умєровим, Головкомом Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Були доповіді розвідок, Служби безпеки України. Передусім – увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських воєнних об’єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні", - розповів Зеленський.

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Очільник держави додав, що "наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу".

"Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість", - сказав президент.

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Зеленський Володимир (24374) бойові дії (4079) Ставка (139)


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Щоб армія була сильною, в ній мають воювати діти політиків, - посол Ізраїлю Бродський

Він каже, що в Ізраїлі немає різниці, чий ти син: урядовця, міністра чи дипломата - усі служать у бойових частинах. Щоразу, коли ситуація в країні загострюється, люди повертаються з-за кордону та йдуть до війська.

«Це обов'язково, якщо хочете мати сильну армію. Я не уявляю, як може бути інакше».
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09.06.2025 20:47 Відповісти
А діти Кім Чен Ина воюють?
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09.06.2025 20:51 Відповісти
Перепрошую, пане президенте, а що це за "райони Курської операції"? Це отой клаптик території прикордоння на Курщині площею усього 5 кв. км.? І Вам не соромно про це казати?
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09.06.2025 20:55 Відповісти
підар зелений,розкажи-но про потужні успіхи курського наступу...
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09.06.2025 21:15 Відповісти
Цей криворізький дебіл в курсі, що кордон на Сумщині проходив дещо в іншому місці?
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09.06.2025 21:17 Відповісти
Нюхни за своє здоров'я, пдр
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09.06.2025 22:11 Відповісти
 
 