Найбільш інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції, - Зеленський

Наразі найбільш інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області.

Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області", - повідомив глава держави.

За словами президента, тактика росіян всюди однакова - "вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати".

"Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу", - наголосив Зеленський.

Також глава держави розповів, що у понеділок, 9 червня, він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача та інші наради.

"Були також окремі розмови з міністром оборони Умєровим, Головкомом Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Були доповіді розвідок, Служби безпеки України. Передусім – увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських воєнних об’єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні", - розповів Зеленський.

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Очільник держави додав, що "наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу".

"Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість", - сказав президент.

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