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Новости Заседания Ставки Ситуация на Покровском направлении Наступление РФ на Сумщину
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Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в приграничных районах Сумщины и в районах Курской операции, - Зеленский

Зеленский провел Ставку

Сейчас наиболее интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области", - сообщил глава государства.

По словам президента, тактика россиян везде одинакова - "они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить".

"Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение. Каждое наше подразделение, которое успешно выполняет задачи на своем направлении, бережет все государство", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства рассказал, что в понедельник, 9 июня, он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и другие совещания.

"Были также отдельные разговоры с министром обороны Умеровым, Главкомом Сырским, начальником Генштаба Гнатовым. Были доклады разведок, Службы безопасности Украины. Прежде всего - внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам - по всему тому, что у них работает на удары по Украине", - рассказал Зеленский.

Читайте также: РФ пытается наступать на нескольких направлениях. Самые горячие - Сумское и Покровское, - Зеленский

Глава государства добавил, что "наша меткость имеет значение и должна портить им не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала".

"Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20883) боевые действия (4324) Ставка (130)


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Щоб армія була сильною, в ній мають воювати діти політиків, - посол Ізраїлю Бродський

Він каже, що в Ізраїлі немає різниці, чий ти син: урядовця, міністра чи дипломата - усі служать у бойових частинах. Щоразу, коли ситуація в країні загострюється, люди повертаються з-за кордону та йдуть до війська.

«Це обов'язково, якщо хочете мати сильну армію. Я не уявляю, як може бути інакше».
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09.06.2025 20:47 Ответить
А діти Кім Чен Ина воюють?
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09.06.2025 20:51 Ответить
Перепрошую, пане президенте, а що це за "райони Курської операції"? Це отой клаптик території прикордоння на Курщині площею усього 5 кв. км.? І Вам не соромно про це казати?
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09.06.2025 20:55 Ответить
підар зелений,розкажи-но про потужні успіхи курського наступу...
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09.06.2025 21:15 Ответить
Цей криворізький дебіл в курсі, що кордон на Сумщині проходив дещо в іншому місці?
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09.06.2025 21:17 Ответить
 
 