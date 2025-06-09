Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, в приграничных районах Сумщины и в районах Курской операции, - Зеленский

Сейчас наиболее интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области", - сообщил глава государства.

По словам президента, тактика россиян везде одинакова - "они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить".

"Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение. Каждое наше подразделение, которое успешно выполняет задачи на своем направлении, бережет все государство", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства рассказал, что в понедельник, 9 июня, он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и другие совещания.

"Были также отдельные разговоры с министром обороны Умеровым, Главкомом Сырским, начальником Генштаба Гнатовым. Были доклады разведок, Службы безопасности Украины. Прежде всего - внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам - по всему тому, что у них работает на удары по Украине", - рассказал Зеленский.

Читайте также: РФ пытается наступать на нескольких направлениях. Самые горячие - Сумское и Покровское, - Зеленский

Глава государства добавил, что "наша меткость имеет значение и должна портить им не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала".

"Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", - сказал президент.

Читайте также: Зеленский провел Ставку: Поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков и баллистики