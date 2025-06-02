РФ пытается наступать на нескольких направлениях. Самые горячие - Сумское и Покровское, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях.

Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне пытаются вести наступательные операции на нескольких направлениях. Одно из главных, одно из самых горячих направлений – это Сумское направление. А также – Покровское направление. Мы не даем всеми своими силами им накапливать максимальный ударный кулак для того, чтобы продвигаться вперед. Я считаю, что наши ребята сильно работают. И крепко стоят", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что вследствие массированных атак в Украине может быть дефицит газа.

Сегодня в Вильнюсе Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере относительно решения этого вопроса.

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"Мы обсуждали вопросы, которые важны для Украины сейчас. Я получил от него позитивный сигнал. Это относительно газа: если у нас будет дефицит зимой, можем ли мы рассчитывать на соответствующий объем. Я сегодня получил от Йонаса поддержку", - отметил глава государства.

На уточняющий вопрос журналиста, о каком именно объеме дефицита идет речь, глава государства ответил: "Мы договорились, что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится (речь о поврежденной в результате российских атак украинской газодобыче. - Ред.), если не сможем полностью обеспечить газом наше население. И поэтому есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половины нам не хватало. Скажу так: на миллиард евро", - добавил он.

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