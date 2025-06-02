РФ намагаєттьчя наступати на кількох напрямках. Найгарячіші – Сумський та Покровський, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках.

Про це він заявив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Один з головних, один з гарячих напрямків – це Сумський напрямок. А також – Покровський напрямок. Ми не даємо всіма своїми силами їм накопичувати максимальний кулак ударний для того, щоб просуватись вперед. Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють. Міцно стоять. І різні формати дронових операцій на полі бою дають відповідний результат", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що внаслідок масованих атак в Україні може бути дефіцит газу.

Сьогодні у Вільнюсі Зеленський мав зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо вирішення цього питання.

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"Ми обговорювали питання, які важливі для України зараз. Я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу: якщо у нас буде дефіцит взимку, чи можемо ми розраховувати на відповідний об'єм. Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку", - зауважив голова держави.

На уточнювальне запитання журналіста, про який саме об’єм дефіциту йдеться, глава держави відповів: "Ми домовилися, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться (мова про пошкоджене внаслідок російських атак українське газовидобування – ред.), якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половини нам не вистачало. Скажу так: на мільярд євро", - додав він.

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