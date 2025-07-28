Німеччина хоче отримати БпЛА для ударів вглиб до 2029 року, - Handelsblatt
Індустрія дронів
Збройні сили Німеччини до 2029 року хочуть отримати перші безпілотники, здатні уражати цілі в глибині території ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Handelsblatt.
Відповідний запит ВПС Німеччини направили провідним німецьким виробникам озброєння та стартапам. Наразі три компанії працюють над концепціями.
За даними видання, Airbus Defense працює спільно з американським стартапом Kratos, а Rheinmetall - зі спеціалістом з безпілотників Anduril. Також до ініціативи долучився мюнхенський стартап Helsing.
Helsing виготовляє бойові дрони, проте вони не можуть завдавати глибоких ударів. Наразі у збройних сил ФРН є лише крилата ракета Taurus із максимальною дальністю польоту 500 км для таких цілей.
У Німеччині планують придбати арсенал зброї, здатний уражати цілі на відстані до 2 тис. км.
У Міноборони країни підтвердили підготовку.
"Попередні обговорення на цю тему вже ведуться", - зазначили там у відповіді на запит.
Будь ласка, зачекайте...
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