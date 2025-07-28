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Новини Індустрія дронів
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Німеччина хоче отримати БпЛА для ударів вглиб до 2029 року, - Handelsblatt

Індустрія дронів

Німеччина планує виготовляти ударні безпілотники

Збройні сили Німеччини до 2029 року хочуть отримати перші безпілотники, здатні уражати цілі в глибині території ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Handelsblatt.

Відповідний запит ВПС Німеччини направили провідним німецьким виробникам озброєння та стартапам. Наразі три компанії працюють над концепціями.

За даними видання, Airbus Defense працює спільно з американським стартапом Kratos, а Rheinmetall - зі спеціалістом з безпілотників Anduril. Також до ініціативи долучився мюнхенський стартап Helsing.

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Helsing виготовляє бойові дрони, проте вони не можуть завдавати глибоких ударів. Наразі у збройних сил ФРН є лише крилата ракета Taurus із максимальною дальністю польоту 500 км для таких цілей.

У Німеччині планують придбати арсенал зброї, здатний уражати цілі на відстані до 2 тис. км.

У Міноборони країни підтвердили підготовку.

"Попередні обговорення на цю тему вже ведуться", - зазначили там у відповіді на запит.

Також дивіться: Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про ситуацію на фронті, надходження допомоги від партнерів та виробництво перехоплювачів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4607) Німеччина (7608) дрони (5183)


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Топ коментарі
+4
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28.07.2025 11:05 Відповісти
+1
Три года войны сильно ума не добавили,проснулись наконец.
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28.07.2025 11:12 Відповісти
+1
а як щодо балістики?
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28.07.2025 11:13 Відповісти
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28.07.2025 11:05 Відповісти
Фу, німці мєтєори...
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28.07.2025 11:14 Відповісти
Дивно, що вони не звернулись до України. Зеленський постійно вихваляється нашими беспілотниками, навіть з Америкою планує якийсь договір про продаж підписати...
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28.07.2025 11:11 Відповісти
Не договір, а как говорил Боневтик -мегадоговір!!!
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28.07.2025 11:22 Відповісти
Три года войны сильно ума не добавили,проснулись наконец.
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28.07.2025 11:12 Відповісти
Збройні сили Німеччини до 2029 року хочуть отримати перші безпілотники, здатні уражати цілі в глибині території ворога. Німцям варто звернутися до "зепоцріота" .він з агрохімією .умєром і т.д зразу дадуть пропозиції(будемо виготовляти.і будемо забезпечувати.але бабло вперед...
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28.07.2025 11:13 Відповісти
а як щодо балістики?
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28.07.2025 11:13 Відповісти
Чітко видно, що Захід мілітарно справді випереджає РФ-КНР.
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28.07.2025 11:24 Відповісти
На основі чого ви зробили такий висновок?
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28.07.2025 12:10 Відповісти
Та на основі ось таких повідомлень, та й не тільки їх, добре помітно, що і як.
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28.07.2025 12:26 Відповісти
 
 