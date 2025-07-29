Наступного року Литва планує розгорнути українську систему акустичного виявлення БпЛА

На тлі інциденту з російським БпЛА, який залетів до Литви, країна готується розгорнути українську систему акустичного виявлення безпілотників.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

У нього запитали, чи буде у Литві система акустичного виявлення безпілотників та коли.

Читайте: Німеччина хоче отримати БпЛА для ударів вглиб до 2029 року, - Handelsblatt

"Цей рік вже став початком – ми виділили кошти на придбання. До кінця року відбудеться випробування, і, як згадував сьогодні командувач Повітряних сил, і з наступного року почнеться використання цих систем", - зазначив генерал.

Вайкшнорас заявив, що цей процес дещо затягнувся через бюрократичні процедури.

"Тому що це, так би мовити, українська система, яку потрібно було адаптувати до наших американських систем через чутливі нюанси", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Литві повідомили про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

Читайте: Порушення повітряного простору Литви безпілотником: у НАТО заявили, що "уважно стежать за ситуацією"