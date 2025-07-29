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Новини Безпека Європи
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Наступного року Литва планує розгорнути українську систему акустичного виявлення БпЛА

Російський БпЛА залетів до Литви Що там кажуть

На тлі інциденту з російським БпЛА, який залетів до Литви, країна готується розгорнути українську систему акустичного виявлення безпілотників.

Про це заявив головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

У нього запитали, чи буде у Литві система акустичного виявлення безпілотників та коли.

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"Цей рік вже став початком – ми виділили кошти на придбання. До кінця року відбудеться випробування, і, як згадував сьогодні командувач Повітряних сил, і з наступного року почнеться використання цих систем", - зазначив генерал.

Вайкшнорас заявив, що цей процес дещо затягнувся через бюрократичні процедури.

"Тому що це, так би мовити, українська система, яку потрібно було адаптувати до наших американських систем через чутливі нюанси", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше у Литві повідомили про виявлення безпілотника невстановленого типу, який залетів на територію країни з Білорусі.

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Автор: 

безпілотник (4619) Литва (2494)


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29.07.2025 09:49 Відповісти
On takze zajavil sto vcera mozet sovsem nebylo drona,poskolku video sto vlozyli eto s Ukraini,bolse potverzdenije nebylo.Drona nenasli
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29.07.2025 09:51 Відповісти
 
 