Білорусь нарощує оборонне виробництво для потреб ВПК Росії, - СЗР

Попит на білоруські оборонні технології різко зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України. На тлі західних санкцій та логістичних бар'єрів РФ шукає альтернативні джерела компонентів, зокрема для дронів і ракетного озброєння.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що уряд Білорусі пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Проєкти з військовим потенціалом стали пріоритетними в інноваційній стратегії країни, яка раніше фокусувалася на цивільних галузях – від агротехніки до фармацевтики.

"Попри те, що реалізація багатьох цивільних інновацій – нові трактори, ліки чи продукти харчування – розписана на роки вперед, інвестиції у ВПК дедалі більше мають характер надстрокових. Більшість пов'язаних із армією об'єктів мають бути збудовані та введені в експлуатацію в межах року-півтора", - розповіли в СЗР.

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Серед прикладів у розвідці наводять завод із виробництва композитних елементів для БпЛА, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів. Проєкт заморозили ще у 2020 році, однак відновили після початку війни. До кінця 2024 року підприємство було збудоване й оснащене, а вже в лютому 2025 року запущене. У березні воно вийшло на повну потужність.

Аналогічна динаміка на "Зеніт-БелОМО", де розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів із країн СНД. Запуск ліній заплановано на серпень, до кінця року завод має працювати на повну.

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Своєю чергою, на підприємстві "Інтеграл" триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про мікросхеми, які рф може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101. Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026-му – довести до номінального рівня виробництва.