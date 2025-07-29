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У Білорусі заявили про збитий безпілотник над Мінськом. ФОТО

Близько другої години ночі засоби РЕБ Білорусі нейтралізували безпілотник, який залетів на територію Мінська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

Безпілотник у Мінську

Зазначається, що чергові по ППО помітили "невідому повітряну ціль" близько 2 години ночі 29 липня у повітряному просторі Білорусі. Ціль ідентифікували як БПЛА.

"Внаслідок впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби 02.33 БПЛА впав у районі будинку 72 на вул. Матусевича м. Мінськ", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що після інциденту посилюють контроль за використанням повітряного простору країни.

Нагадаємо, вранці 28 липня у Литву залетів безпілотник, схожий на апарат типу "Шахед".

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Автор: 

Білорусь (8003) безпілотник (4619)


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Своіх не розпізнали і вдалося збити. Самі запустили, самі і збили. Як завжди, винен Порошенко. Ті ще казкарі.
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29.07.2025 11:43 Відповісти
Чего ви цім Порошенко усі щілини затикаєте, щоб в зайвий раз про нього нагадати коли він сам мовчить, ви так тільки гірше йому робите
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29.07.2025 11:49 Відповісти
Наступний Президент. Чим більше лайна, тим більше шансів. Практика в Украіні.
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29.07.2025 11:52 Відповісти
Хоч би невелике перемирья, щоб вибори провести. Вже всі хочуть, навіть Захід намікає.
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29.07.2025 12:17 Відповісти
В 2019 війна виборам не завадила.
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29.07.2025 12:28 Відповісти
В 2019 воєнний стан був тільки на бамбасі, а зараз по всій Україні, і повномаштабної війни не було. Різницю оШШуШаєш?
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29.07.2025 12:41 Відповісти
Нема ніякої різниці.
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29.07.2025 12:45 Відповісти
Мабуть ху...лята за бояришніком посилали, звикайте, щось їм не сподобається сотню запустять
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29.07.2025 11:44 Відповісти
Кацапи накручують бульбафюрера, надсилаючі їх під видом українських...
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29.07.2025 11:46 Відповісти
 
 