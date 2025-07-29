У Білорусі заявили про збитий безпілотник над Мінськом. ФОТО
Близько другої години ночі засоби РЕБ Білорусі нейтралізували безпілотник, який залетів на територію Мінська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Білорусі.
Зазначається, що чергові по ППО помітили "невідому повітряну ціль" близько 2 години ночі 29 липня у повітряному просторі Білорусі. Ціль ідентифікували як БПЛА.
"Внаслідок впливу на нього засобів радіоелектронної боротьби 02.33 БПЛА впав у районі будинку 72 на вул. Матусевича м. Мінськ", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що після інциденту посилюють контроль за використанням повітряного простору країни.
Нагадаємо, вранці 28 липня у Литву залетів безпілотник, схожий на апарат типу "Шахед".
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