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Новини Об’єднання Росії та Білорусі
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Росія та Білорусь хочуть створити власну модель ШІ на основі "традиційних цінностей"

Росія й Білорусь створять свій ШІ з традиційними цінностями

У "Союзній державі", до якої входять тільки Білорусь та Росія, планують розробити власну модель штучного інтелекту, засновану на "традиційних цінностях" і яка "буде зрозумілою" для їхніх жителів.

Про це заявив державний секретар "Союзної держави" Сергій Глазьєв, цитує пропагандистське агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Стоїть завдання розробки нашого власного ШІ, який був би заснований на наших традиційних цінностях, якому можна було б довіряти, спиратися на нього, отримувати об'єктивну інформацію", - сказав він.

За його словами, зараз російська та білоруська молодь користується переважно американськими та китайськими чат-ботами зі ШІ.

"Однак останні приклади глибокого тестування ШІ західного типу показали, що один зі знаменитих чатів впав у расизм, нацизм і прославляння фашизму (Глазьєв, ймовірно, посилається до історії з чат-ботом штучного інтелекту Grok від Ілона Маска, який неодноразово хвалив Адольфа Гітлера і поширював антисемітську риторику - ред.). Тож треба дуже обережно ставитися до того, які цінності закладаються всередину ШІ", - додав Глазьєв.

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Автор: 

Білорусь (7989) росія (66641) штучний інтелект (322)


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Топ коментарі
+3
Їх традиційна цінність це матюки. ШІ буде розуміти лише матюки і відповідатиме матюками.
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11.07.2025 21:43 Відповісти
+3
Буде Православний ШІ, який допомагатиме красти бабло, розповідатиме про надої, і польоти на Марс, садитиме бульбу, а потім його виберуть президентом союзної вигрібної ями.
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11.07.2025 21:51 Відповісти
+1
Риптилоїда?
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11.07.2025 21:44 Відповісти
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Ойц, фсьо.
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11.07.2025 21:42 Відповісти
Їх традиційна цінність це матюки. ШІ буде розуміти лише матюки і відповідатиме матюками.
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11.07.2025 21:43 Відповісти
Риптилоїда?
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11.07.2025 21:44 Відповісти
ІЛ-Іскусствєнний лапоть.
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11.07.2025 22:11 Відповісти
Так - щоб щі похлєбати
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11.07.2025 22:12 Відповісти
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11.07.2025 21:44 Відповісти
ЗЕ- це не ШІ а звукосинтезуючий модуль
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11.07.2025 22:22 Відповісти
Треба не забути врахувати наявність додаткової хромосоми.
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11.07.2025 21:44 Відповісти
Та відсутність мозку
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11.07.2025 21:49 Відповісти
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11.07.2025 21:47 Відповісти
ШІ - це 3,14ць цивілізації.
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11.07.2025 21:47 Відповісти
Все в порядку. ШІ не існує.
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11.07.2025 22:01 Відповісти
ШІ "руськіймір" з блек-джеком і шлюхами з попами та іконами.
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11.07.2025 21:47 Відповісти
аби було з ким забухати наодинці та почути "ти мене поважаєш"?...
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11.07.2025 21:48 Відповісти
Ох i дебiли...
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11.07.2025 21:50 Відповісти
Буде Православний ШІ, який допомагатиме красти бабло, розповідатиме про надої, і польоти на Марс, садитиме бульбу, а потім його виберуть президентом союзної вигрібної ями.
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11.07.2025 21:51 Відповісти
сральники для скобцов старовєров?
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11.07.2025 21:51 Відповісти
Хватить Гомосайтів!..Тепер попи трахаться будуть?Провославненько...
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11.07.2025 21:53 Відповісти
Домострой, ***********, іже єсі, тюря, снохачество. Якірні поняття для штучного інтелекту російської розробки. Для білорусів спеціальне слово бульба в доповнення.
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11.07.2025 21:53 Відповісти
ШІ ніколи ще не був в такі небезпеці
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11.07.2025 21:56 Відповісти
Кацапській традиційні цінності - це коли два старих під@р@с@ розказують як жити 150 мільйонам імпотентів
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11.07.2025 22:02 Відповісти
Це певне щоб "смазочка лучше вЬІдЕлялась" у кацапоублюдків і їх підсосків.
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11.07.2025 22:04 Відповісти
традиційні цінності шіі на базі "мінськ 32" ))
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11.07.2025 22:07 Відповісти
А на балаБайкьЄ він буде грати?
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11.07.2025 22:11 Відповісти
Содомітський ШІ...
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11.07.2025 22:11 Відповісти
ШИ!!!ВОДКА И СЕЛЁДКА С КАРТОФАНОМ!!!
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11.07.2025 22:14 Відповісти
Кончені під@раси кацапи щось розказують про традиційні цінності
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11.07.2025 22:15 Відповісти
Це буде ШІ, з корпусом сервака, утепленим ватніком і який не працюватиме без пляшки, запхнутої десь в його задню панель.
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11.07.2025 22:15 Відповісти
Ой, це просто привід для нового розпилу бабла. Перший раз, чи що?
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11.07.2025 22:18 Відповісти
кацапський ШІ
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11.07.2025 22:20 Відповісти
https://t.me/anatoly_nesmiyan Анатолий Несмиян

Проблема он-лайн собутыльника, способного аргументированно ответить на вопрос: «Ты меня уважаешь?» решена. Я даже знаю главного тестировщика этого ИИ.
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11.07.2025 22:24 Відповісти
 
 