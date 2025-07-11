Росія та Білорусь хочуть створити власну модель ШІ на основі "традиційних цінностей"

У "Союзній державі", до якої входять тільки Білорусь та Росія, планують розробити власну модель штучного інтелекту, засновану на "традиційних цінностях" і яка "буде зрозумілою" для їхніх жителів.

Про це заявив державний секретар "Союзної держави" Сергій Глазьєв, цитує пропагандистське агентство БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Стоїть завдання розробки нашого власного ШІ, який був би заснований на наших традиційних цінностях, якому можна було б довіряти, спиратися на нього, отримувати об'єктивну інформацію", - сказав він.

За його словами, зараз російська та білоруська молодь користується переважно американськими та китайськими чат-ботами зі ШІ.

"Однак останні приклади глибокого тестування ШІ західного типу показали, що один зі знаменитих чатів впав у расизм, нацизм і прославляння фашизму (Глазьєв, ймовірно, посилається до історії з чат-ботом штучного інтелекту Grok від Ілона Маска, який неодноразово хвалив Адольфа Гітлера і поширював антисемітську риторику - ред.). Тож треба дуже обережно ставитися до того, які цінності закладаються всередину ШІ", - додав Глазьєв.

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