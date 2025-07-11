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Новости Объединение России и Беларуси
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Россия и Беларусь хотят создать собственную модель ИИ на основе "традиционных ценностей"

Россия и Беларусь создадут свой ИИ с традиционными ценностями

В "Союзном государстве", в которое входят только Беларусь и Россия, планируют разработать собственную модель искусственного интеллекта, основанную на "традиционных ценностях", и которая "будет понятна" для их жителей.

Об этом заявил государственный секретарь "Союзного государства" Сергей Глазьев, цитирует пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию", - сказал он.

По его словам, сейчас российская и белорусская молодежь пользуется преимущественно американскими и китайскими чат-ботами с ИИ.

"Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма (Глазьев, вероятно, ссылается к истории с чат-ботом искусственного интеллекта Grok от Илона Маска, который неоднократно хвалил Адольфа Гитлера и распространял антисемитскую риторику. - Ред.). Поэтому надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ", - добавил Глазьев.

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Автор: 

Беларусь (7939) россия (96557) искусственный интеллект (39)


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Топ комментарии
+12
Їх традиційна цінність це матюки. ШІ буде розуміти лише матюки і відповідатиме матюками.
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11.07.2025 21:43 Ответить
+7
Треба не забути врахувати наявність додаткової хромосоми.
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11.07.2025 21:44 Ответить
+6
Та відсутність мозку
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11.07.2025 21:49 Ответить
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Ци ци ци
Ойц, фсьо.
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11.07.2025 21:42 Ответить
Їх традиційна цінність це матюки. ШІ буде розуміти лише матюки і відповідатиме матюками.
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11.07.2025 21:43 Ответить
Нуу, там багато традиційних,наприклад "снохачество",яка класна скрепа.
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11.07.2025 23:00 Ответить
Риптилоїда?
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11.07.2025 21:44 Ответить
ІЛ-Іскусствєнний лапоть.
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11.07.2025 22:11 Ответить
Так - щоб щі похлєбати
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11.07.2025 22:12 Ответить
Чебурашка +
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11.07.2025 22:39 Ответить
ЗЕ- це не ШІ а звукосинтезуючий модуль
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11.07.2025 22:22 Ответить
Треба не забути врахувати наявність додаткової хромосоми.
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11.07.2025 21:44 Ответить
Та відсутність мозку
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11.07.2025 21:49 Ответить
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11.07.2025 21:47 Ответить
ШІ - це 3,14ць цивілізації.
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11.07.2025 21:47 Ответить
Все в порядку. ШІ не існує.
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11.07.2025 22:01 Ответить
ШІ "руськіймір" з блек-джеком і шлюхами з попами та іконами.
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11.07.2025 21:47 Ответить
аби було з ким забухати наодинці та почути "ти мене поважаєш"?...
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11.07.2025 21:48 Ответить
Ох i дебiли...
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11.07.2025 21:50 Ответить
Буде Православний ШІ, який допомагатиме красти бабло, розповідатиме про надої, і польоти на Марс, садитиме бульбу, а потім його виберуть президентом союзної вигрібної ями.
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11.07.2025 21:51 Ответить
Хватить Гомосайтів!..Тепер попи трахаться будуть?Провославненько...
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11.07.2025 21:53 Ответить
Домострой, ***********, іже єсі, тюря, снохачество. Якірні поняття для штучного інтелекту російської розробки. Для білорусів спеціальне слово бульба в доповнення.
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11.07.2025 21:53 Ответить
ШІ ніколи ще не був в такі небезпеці
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11.07.2025 21:56 Ответить
Кацапській традиційні цінності - це коли два старих під@р@с@ розказують як жити 150 мільйонам імпотентів
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11.07.2025 22:02 Ответить
Це певне щоб "смазочка лучше вЬІдЕлялась" у кацапоублюдків і їх підсосків.
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11.07.2025 22:04 Ответить
традиційні цінності шіі на базі "мінськ 32" ))
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11.07.2025 22:07 Ответить
А на балаБайкьЄ він буде грати?
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11.07.2025 22:11 Ответить
Содомітський ШІ...
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11.07.2025 22:11 Ответить
ШИ!!!ВОДКА И СЕЛЁДКА С КАРТОФАНОМ!!!
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11.07.2025 22:14 Ответить
Кончені під@раси кацапи щось розказують про традиційні цінності
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11.07.2025 22:15 Ответить
Це буде ШІ, з корпусом сервака, утепленим ватніком і який не працюватиме без пляшки, запхнутої десь в його задню панель.
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11.07.2025 22:15 Ответить
Ой, це просто привід для нового розпилу бабла. Перший раз, чи що?
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11.07.2025 22:18 Ответить
кацапський ШІ
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11.07.2025 22:20 Ответить
https://t.me/anatoly_nesmiyan Анатолий Несмиян

Проблема он-лайн собутыльника, способного аргументированно ответить на вопрос: «Ты меня уважаешь?» решена. Я даже знаю главного тестировщика этого ИИ.
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11.07.2025 22:24 Ответить
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11.07.2025 22:32 Ответить
100500%
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11.07.2025 22:39 Ответить
Срать через окно на авто саседа ваша канцепция, конченные!
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11.07.2025 22:38 Ответить
Хомо-Советикус чудять.
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11.07.2025 22:42 Ответить
глаз'єв ******* зрозуміло чому, https://www.youtube.com/watch?v=phtHm-vat3k бо Grok перейшов на наш бік ))
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11.07.2025 22:47 Ответить
Не заважайте, хай створюють...😅😂🤣🤣
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11.07.2025 22:48 Ответить
"ШІ а-ля-рус" матиме лише один базови принцип - "всякая власть от бога", а вже з цього плавно витікає "бог тєрпєл і нам вєлєд" та "раз в нєдєлю бабу должно ставить раком даби нє забивала что она скотіна"... Хоча ... русня існує в стані "когнітивного дисонансу" століттями - ну от вся країна масово бореться з гомосексуалами, але поклала пасивного підараса Ульянова-Бланка в мавзолей на центральній площі маскви і встановила йому тисячі памятників по всьому **********...
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11.07.2025 22:53 Ответить
 
 