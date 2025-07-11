Россия и Беларусь хотят создать собственную модель ИИ на основе "традиционных ценностей"

В "Союзном государстве", в которое входят только Беларусь и Россия, планируют разработать собственную модель искусственного интеллекта, основанную на "традиционных ценностях", и которая "будет понятна" для их жителей.

Об этом заявил государственный секретарь "Союзного государства" Сергей Глазьев, цитирует пропагандистское агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит задача разработки нашего собственного ИИ, который был бы основан на наших традиционных ценностях, которому можно было бы доверять, опираться на него, получать объективную информацию", - сказал он.

По его словам, сейчас российская и белорусская молодежь пользуется преимущественно американскими и китайскими чат-ботами с ИИ.

"Однако последние примеры глубокого тестирования ИИ западного типа показали, что один из знаменитых чатов впал в расизм, нацизм и прославление фашизма (Глазьев, вероятно, ссылается к истории с чат-ботом искусственного интеллекта Grok от Илона Маска, который неоднократно хвалил Адольфа Гитлера и распространял антисемитскую риторику. - Ред.). Поэтому надо очень осторожно относиться к тому, какие ценности закладываются внутрь ИИ", - добавил Глазьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог о визите к Лукашенко: Обсудил войну между Россией и Украиной