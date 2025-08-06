Учения "Запад-2025": в Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой РФ. ФОТО

В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны Беларуси.

В министерстве заявили, что "Запад-2025" является "основным этапом совместной подготовки армий двух государств в этом году".

Учения пройдут в сентябре.

"В данное время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки", - добавили там.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

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