Учения "Запад-2025": в Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой РФ. ФОТО
В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны Беларуси.
В министерстве заявили, что "Запад-2025" является "основным этапом совместной подготовки армий двух государств в этом году".
Учения пройдут в сентябре.
"В данное время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки", - добавили там.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
Топ комментарии
+5 Vik Tor #521724
показать весь комментарий06.08.2025 11:42 Ответить Ссылка
+4 Hanka Panyanka
показать весь комментарий06.08.2025 11:41 Ответить Ссылка
+4 Begemot Pepa
показать весь комментарий06.08.2025 11:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там ще в "парламенті" закон готують що напад на росіюшку це напад на бідорусію...
Отже, знищувати ворога на тій території законодавчо не можна.
P.S. Україна також досьогодні законодавчо дозволяє військам московитів знаходитися на своїй (українській) території (у Криму). Харківська угода-2010 чинна.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359
Навчися читати спочатку. І не "тикай" незнайомим людям. Ми українці, а не якась там москалота необтесана.
питання до гундосої найдосвідченішої зе!гніди!
кордон з бєлорасєєй розмінований? дороги вільні та відремонтовані? війська відведені?
руководство Росгвардии планирует отправлять сотрудников на СВО за 4240 рублей суточных, ежемесячный двойной оклад и удостоверение Ветерана боевых действий. Согласно поступившим в территориальные подразделения сведениям, «прорабатывается вопрос о привлечении личного состава в мероприятиях по охране объектов и мест временной дислокации войск ФСВНГ» в зоне СВО. Однако, понятно, что «охраной объектов» все не ограничиться. Командировки, по задумке руководства, будут длиться 3 месяца.