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Новости Фото Военные учения РФ и Беларуси
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Учения "Запад-2025": в Беларусь прибыл первый эшелон с военными и техникой РФ. ФОТО

В Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны Беларуси.

В министерстве заявили, что "Запад-2025" является "основным этапом совместной подготовки армий двух государств в этом году".

Учения пройдут в сентябре.

"В данное время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки", - добавили там.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

Читайте: В Беларуси хотят изменить закон о военном положении

Учения Запад 2025 В Беларусь прибыли военные РФ
Учения Запад 2025 В Беларусь прибыли военные РФ

Автор: 

Беларусь (7960) россия (96798) военные учения (3470)


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Топ комментарии
+5
а чому б не назвати це підготовкою вторгнення, та завдати ударів по скупченню орків? чи чекатимемо знову, доки вони під Києвом будуть???
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06.08.2025 11:42 Ответить
+4
треба вдарити на випередження...
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06.08.2025 11:41 Ответить
+4
питання!
питання до гундосої найдосвідченішої зе!гніди!
кордон з бєлорасєєй розмінований? дороги вільні та відремонтовані? війська відведені?
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06.08.2025 11:48 Ответить
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Орки таки погонють сябрів на війну.
Там ще в "парламенті" закон готують що напад на росіюшку це напад на бідорусію...
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06.08.2025 11:40 Ответить
И шо они там учат, как атаковать широким фронтом брони при поддержке вертушками? Тренируйтесь ездить на самокатах по пересеченной местности.
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06.08.2025 11:41 Ответить
Україна досьогодні має чинну угоду з бульбомосковією про дружбу, партнерство і співробітництво. А також дипломатичні стосунки.

Отже, знищувати ворога на тій території законодавчо не можна.

P.S. Україна також досьогодні законодавчо дозволяє військам московитів знаходитися на своїй (українській) території (у Криму). Харківська угода-2010 чинна.
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06.08.2025 11:41 Ответить
Не галюцинуй, нічого там чинного немає, або скасовано, або термін вийшов.
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06.08.2025 11:44 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112_692

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_359

Навчися читати спочатку. І не "тикай" незнайомим людям. Ми українці, а не якась там москалота необтесана.
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06.08.2025 11:49 Ответить
треба вдарити на випередження...
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06.08.2025 11:41 Ответить
Кацапів в топку. Все інше другорядне.
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06.08.2025 12:03 Ответить
а чому б не назвати це підготовкою вторгнення, та завдати ударів по скупченню орків? чи чекатимемо знову, доки вони під Києвом будуть???
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06.08.2025 11:42 Ответить
Цікаво, а під час навчання в казармах вони можуть невдло покурити?
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06.08.2025 11:42 Ответить
якби кордони були відкриті, кацапи не взнали б, що на кордоні з білорашкою прохідний двір і нема ніяких укріплень толкових. бо кріпаки які потікали, вже в ютюбчиках розказали шо де і як можна втікти в білорашку.
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06.08.2025 11:44 Ответить
Нацисти, фашисти і териристи 21 століття в центрі Європи -кацапи і білорашка. Ще є такі самі, набагато слабші - Іран, Північна Корея і ХАМАС.
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06.08.2025 11:44 Ответить
питання!
питання до гундосої найдосвідченішої зе!гніди!
кордон з бєлорасєєй розмінований? дороги вільні та відремонтовані? війська відведені?
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06.08.2025 11:48 Ответить
кацапе запхны свое пытаня в дупу може там и ответ найдеш
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06.08.2025 13:19 Ответить
Проходного двору для цапорилих і бульбашів вже небуде,це не 22рік,там їм жаба і дасть цицю.
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06.08.2025 11:51 Ответить
Несмотря на заявления властей о том, что с привлечением новый бойцов для СВО все в порядке, очевидно, что это не так. Дополнительные и большие средства направляются на рекламы контрактов на войну, но и это не помогает.

руководство Росгвардии планирует отправлять сотрудников на СВО за 4240 рублей суточных, ежемесячный двойной оклад и удостоверение Ветерана боевых действий. Согласно поступившим в территориальные подразделения сведениям, «прорабатывается вопрос о привлечении личного состава в мероприятиях по охране объектов и мест временной дислокации войск ФСВНГ» в зоне СВО. Однако, понятно, что «охраной объектов» все не ограничиться. Командировки, по задумке руководства, будут длиться 3 месяца.
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06.08.2025 11:55 Ответить
рашко ваны еще в савецких берцах???... испанский стыд....
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06.08.2025 11:55 Ответить
Летом в них особо приятно ходить.
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06.08.2025 12:57 Ответить
А в нас там щось є? Чи знову як на Сумщині, гола дупа?
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06.08.2025 12:10 Ответить
На папері там миша не проскочить, а як насправді - буде видно
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06.08.2025 12:33 Ответить
Вейшнория- можем повторить.
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06.08.2025 13:12 Ответить
 
 