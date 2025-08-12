УКР
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня, - Міноборони РБ

Запад 2025 Коли пройдуть навчання РФ та Білорусі

Росія та Білорусь із 12 по 16 вересня проводитимуть військові навчання "Запад-2025".

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільне стратегічне навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2025" пройде у період з 12 по 16 вересня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Метою навчань там назвали перевірку можливостей Республіки Білорусь та Російської Федерації щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави та "готовності до відображення можливої агресії".

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте: Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

Білорусь (8022) росія (67151) військові навчання (2792)


Треба було знищити усі залізничні під їзди до Білорусі з боку раши - відрізати логістику
ТА І ЗАРАЗ НЕ ПІЗДНО
12.08.2025 10:16 Відповісти
А біля Мозирского НПЗ навчань не планується?
12.08.2025 10:39 Відповісти
Може їх всіх накрити ракетами? Чи ще неначасі? Чи ви вірите що вони знову не полізуть з території **********? ***** знає що поки він не захопить Київ війна не закінчиться.
12.08.2025 10:56 Відповісти
В 2021 Х-ло анонсував нові кордони балалаєчно-лаптьожного рейху від Ліссабона до Владивостока.
12.08.2025 11:38 Відповісти
 
 