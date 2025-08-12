Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня, - Міноборони РБ

Росія та Білорусь із 12 по 16 вересня проводитимуть військові навчання "Запад-2025".

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони РБ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільне стратегічне навчання збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2025" пройде у період з 12 по 16 вересня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Метою навчань там назвали перевірку можливостей Республіки Білорусь та Російської Федерації щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави та "готовності до відображення можливої агресії".

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте: Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії