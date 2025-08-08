Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що начебто не знав про плани вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, і все відбулося "несподівано" після масштабних військових навчань РФ та Білорусі.

Про це він сказав в інтерв'ю Time журналісту Саймону Шустеру, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, про повномасштабне російське вторгнення в Україну він дізнався тільки після публічного звернення диктатора Путіна вранці 24 лютого 2022 року.

Лукашенко розповідає, що після закінчення спільних навчань з РФ у Білорусі російські війська почали виходити з Білорусі, однак біля кордону з Україною вони "в якийсь момент" повернули на південь.

"А війська були Східного округу — зі сходу Росії... Чому війська через Київ пішли на схід Росії, чому Путін виводив їх через Київ до Росії? Чому вони йшли від нас? Я вже казав: це питання треба ставити навіть не Путіну, а Зеленському. До 24 лютого 2022 року я не знав, звідки й куди рухатимуться війська. Американці припускали, українці не вірили. У таких операціях багато невизначеності – план може бути розроблений заздалегідь, але момент початку знають лише кілька людей", - додав білоруський диктатор.

Водночас Лукашенко спробував виправдати Путіна тим, що очільник Кремля нібито боявся "удару в спину" з боку західних країн.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що у перші дні повномасштабної війни РФ проти України Лукашенко перепрошував перед ним за те, яку роль його країна зіграла у російському вторгненні.