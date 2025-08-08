УКР
Новини
Лукашенко про вторгнення РФ в Україну: Путін чомусь виводив війська через Київ на схід Росії

Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що начебто не знав про плани вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, і все відбулося "несподівано" після масштабних військових навчань РФ та Білорусі.

Про це він сказав в інтерв'ю Time журналісту Саймону Шустеру.

За його словами, про повномасштабне російське вторгнення в Україну він дізнався тільки після публічного звернення диктатора Путіна вранці 24 лютого 2022 року.

Лукашенко розповідає, що після закінчення спільних навчань з РФ у Білорусі російські війська почали виходити з Білорусі, однак біля кордону з Україною вони "в якийсь момент" повернули на південь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не планує балотуватися на восьмий термін "президента" Білорусі

"А війська були Східного округу — зі сходу Росії... Чому війська через Київ пішли на схід Росії, чому Путін виводив їх через Київ до Росії? Чому вони йшли від нас? Я вже казав: це питання треба ставити навіть не Путіну, а Зеленському. До 24 лютого 2022 року я не знав, звідки й куди рухатимуться війська. Американці припускали, українці не вірили. У таких операціях багато невизначеності – план може бути розроблений заздалегідь, але момент початку знають лише кілька людей", - додав білоруський диктатор.

Водночас Лукашенко спробував виправдати Путіна тим, що очільник Кремля нібито боявся "удару в спину" з боку західних країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про війну в Україні: "Росіяни все потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі"

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що у перші дні повномасштабної війни РФ проти України Лукашенко перепрошував перед ним за те, яку роль його країна зіграла у російському вторгненні.

армія рф (18395) Білорусь (8020) Лукашенко Олександр (2678) росія (67114) війна в Україні (5618)


Нет такой страны - Беларусь , с этой территории на Київ и Чернигів шли танки ,с неё на Одесу, Харків, Сумы, Запорожье - летели ракеты, бомбы,эта территория помогала россии воровать и вывозить украинских детей.Эта территория объявила нам войну в 2022 ,и так же подсудна как и россия
08.08.2025 22:44 Відповісти
Так ти ж карту привіз, там 4 позиції, звідки готувався напад. Ну, щоб унітази вивозити через твою нову пошту. Теж забув вже((
08.08.2025 22:42 Відповісти
.
08.08.2025 22:51 Відповісти
08.08.2025 22:39 Відповісти
08.08.2025 22:41 Відповісти
08.08.2025 22:43 Відповісти
посєйдон...

нє, не допоможе !

.
08.08.2025 22:58 Відповісти
On chto , s Trombom sarevnuietsa v tuposti ? 🤦‍♂️
08.08.2025 22:41 Відповісти
Есть Беларусь, и патриоты Беларуси погибали в боях за Украину. Так что закройт хлебало, кремлевская ТВАРЬ. Ты сдохнешь, а Украина и Беларусь будут существовать, скотина рашистская...
08.08.2025 23:05 Відповісти
Ні вуйку, ви втратили свою країну.
08.08.2025 23:23 Відповісти
Бацька забув, що за певних умов у картоплі виникає і накопичується соланін - дуже сильна та підступна отрута!
08.08.2025 22:46 Відповісти
Це не натяк на те, щоі зараз так «виводимуть війска на схід» після навчання?
08.08.2025 22:47 Відповісти
Це ще один приклад що всі диктатори поступово сходять з розуму
08.08.2025 22:49 Відповісти
це він типу дотепні жарти у стилі "гускіє проста передвігают граніцу" випалює.
вибарцам тЗекоміка має дуже сподобатись такий стендап директора колгоспу.
08.08.2025 22:57 Відповісти
ніт не сходять вони з розуму. Вони стають цинічно брехливими.
08.08.2025 23:17 Відповісти
Дуже не хоче в Гаагу, але відкосити не вийде...
08.08.2025 22:49 Відповісти
той випадок коли бульба стає чіпсами… йой видозмінюється на льоту…
08.08.2025 22:49 Відповісти
все так і є. зєля підтвердить.
08.08.2025 22:49 Відповісти
Шо оно несёт 🤪🤣
08.08.2025 22:50 Відповісти
.
08.08.2025 22:51 Відповісти
Їбанько вусатий .
08.08.2025 22:52 Відповісти
Тобто, Лука зрозуміє, якщо у Мінську щось абсолютно випадково вибухне і трохи радіація підніметься?

Ну повинно було в іншому місці вибухнути мирно і само якось у Мінськ потрапило.
І нема кого питати, як так сталося, крім самого Луки.
08.08.2025 22:53 Відповісти
Картопляний недофорер таке гівно смирдить на всю планету
08.08.2025 22:56 Відповісти
"Россияне, наконец, отодвигают свои войска от границы с Украиной. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на украинской границе, просто двигают ее немного вперед".

сміх у залі та бурхливі оплески....
08.08.2025 23:01 Відповісти
Тварь брехлива
08.08.2025 22:57 Відповісти
Бульбофюрер не тільки дав прохід рашистам через територію ********** в Україну. З території ********** летіли ракети по Україні. Крім того танковий корпус ********** стояв під Київом в Здвижівці і є очевидці цього. Також військові гелікоптери ********** проводили військові дії над територією України. Я вже не кажу про викрадення людей українського майна і вивезення їх на територію **********. Тобто ********** приймала активну участь в війні проти України і за це повинна понести покарання.
08.08.2025 23:04 Відповісти
що це було ?

.
08.08.2025 23:00 Відповісти
Намагання уникнути Гааги.
08.08.2025 23:10 Відповісти
Послання дружбанчику келлоґу. Типу, "я невинуватий".
08.08.2025 23:15 Відповісти
08.08.2025 23:06 Відповісти
Чим більше припікає цим наволочам, тим більше заяв звучить від них про непричетність до військових злочинів. Або щось наближається до розв'язки закінчення війни, або інтрига досягне апогея і все піде ні за чим сценарієм. Зі здорового глузду цей лукашенко повинен висіти у петлі на одній мотузці з путіним, але складається таке враження, що трамп їх намагається врятувати закінчивши війну за ради своєї репутаційної і особистої фінансової вигоди.
08.08.2025 23:11 Відповісти
Ідіот.
08.08.2025 23:19 Відповісти
Якщо ви коли-небудь почуєте, що український народ пробачив кацапам і бульбашам, то знайте, що Україна - мертва.
08.08.2025 23:21 Відповісти
08.08.2025 23:36 Відповісти
ПАРАШНИК
08.08.2025 23:41 Відповісти
Та слышали. Заблудился.
08.08.2025 23:38 Відповісти
 
 