Лукашенко не планує балотуватися на восьмий термін "президента" Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито не планує балотуватися на новий президентський термін.

Про це він сказав в інтерв’ю Time, цитує "Белта", передає Цензор.НЕТ.

"Ні, я зараз уже не планую, вже не планую. Я, єдине, можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає…" - каже Лукашенко.

Він також заявив, що нібито був готовий відмовитися від балотування і на попередніх виборах, знаючи, що "люди його однозначно підтримають". Але, мовляв, "люди сказали "ні" і "довелося залишитися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Росія не просила Білорусь воювати з Україною через ризик втручання НАТО

Білоруський диктатор запевнив, що його третій син Микола не буде його "наступником" і, мовляв, це питання може образити хлопця.

Водночас він припустив, що наступним президентом Білорусі може стати людина, яка провадитиме дещо іншу політику.

"Тільки одразу нехай нічого не ламає, а так, як я робив, — спираючись на плечі сильних, на те, що є, спокійно еволюційно розвивав країну, щоб не було цієї ломки революційної. А якщо він переконає суспільство, що треба йти до якогось іншого стану, — заради Бога", - додав Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством, - СЗР

передасть у спадок колєнькє.
показати весь коментар
08.08.2025 17:09 Відповісти
передасть у спадок колєнькє.
показати весь коментар
08.08.2025 17:09 Відповісти
Зараз активні бульбаші, висунуть вимогу, щоб пюрер залишився ще керувати ними, а воно і погодиться. Так що серіал продовжується
показати весь коментар
08.08.2025 17:16 Відповісти
На болотах, щоб "обнулити ху#ло", вистачило прохання однієї старої сучки-космонавтки
(не плутати з Бєлкою та Стрєлкою, то гарні собачки були),
такої собі Валєнтіни Тєрєшкової. «Простые люди просили».
показати весь коментар
08.08.2025 17:22 Відповісти
звісно не планує, бо виборів не будє - нема сенсу.
Ніхто не проти щоб бульбофюрер пожиттеве правив
показати весь коментар
08.08.2025 17:10 Відповісти
мабуть не доживе до наступних виборів
показати весь коментар
08.08.2025 17:11 Відповісти
Тобто виборів вже не буде...
показати весь коментар
08.08.2025 17:13 Відповісти
Ну и правильно, а то эти выборы - тупо выброшенные деньги, а смысла никакого. Когда коронация?
показати весь коментар
08.08.2025 17:15 Відповісти
Якось пох..,що там у бульбособак..
показати весь коментар
08.08.2025 17:16 Відповісти
Коля вже досяг "президентського" віку... А щодо "Білоруський диктатор запевнив, що його третій син Микола не буде його "наступником" Джерело: https://censor.net/ua/n3567730, так "Лукашенку збрехать - що дурному з гори збігти...".
показати весь коментар
08.08.2025 17:20 Відповісти
Вовке Пуйлу передасть )))
показати весь коментар
08.08.2025 17:21 Відповісти
Що так? Колєнька вже готовий, одружився?...
показати весь коментар
08.08.2025 17:25 Відповісти
І так вже 30 років.
показати весь коментар
08.08.2025 17:26 Відповісти
Бо білосрусь ввійде до складу ************, а там вже є сцар.
показати весь коментар
08.08.2025 17:26 Відповісти
Як же ж не планує?… Он же ж пише, що Трампу 80 і добре тримається. Саме ця фраза і є відповіддю-« А я ще ого-го! Повний сил!»
показати весь коментар
08.08.2025 17:31 Відповісти
нустунпим президентом Білорусії буде пуйло
показати весь коментар
08.08.2025 17:35 Відповісти
Пяздздун...
показати весь коментар
08.08.2025 17:37 Відповісти
"Так я ж исчо и стендапер"...
показати весь коментар
08.08.2025 17:41 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 17:43 Відповісти
************!
показати весь коментар
08.08.2025 17:45 Відповісти
Просто бялорусь скінчилася. Замість білорусі тепер буде мінський *********** округ.
показати весь коментар
08.08.2025 17:45 Відповісти
Лука, у тебя что, денег на двойников не хватает? Займи их у }{уйла и правь вечно.
показати весь коментар
08.08.2025 17:51 Відповісти
Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович (с)
показати весь коментар
08.08.2025 17:52 Відповісти
Як зелупа на другий,ти просто будеш правити до здоху,нах такі формальності як вибори в ********* з твоїми 99 відсотків.
показати весь коментар
08.08.2025 17:55 Відповісти
а "побажання" бульбашні?
показати весь коментар
08.08.2025 18:08 Відповісти
 
 