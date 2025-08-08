Лукашенко не планує балотуватися на восьмий термін "президента" Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито не планує балотуватися на новий президентський термін.

Про це він сказав в інтерв’ю Time, цитує "Белта", передає Цензор.НЕТ.

"Ні, я зараз уже не планую, вже не планую. Я, єдине, можу собі дозволити десь для себе, я це теж не озвучував: ну, слухайте, якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає…" - каже Лукашенко.

Він також заявив, що нібито був готовий відмовитися від балотування і на попередніх виборах, знаючи, що "люди його однозначно підтримають". Але, мовляв, "люди сказали "ні" і "довелося залишитися".

Білоруський диктатор запевнив, що його третій син Микола не буде його "наступником" і, мовляв, це питання може образити хлопця.

Водночас він припустив, що наступним президентом Білорусі може стати людина, яка провадитиме дещо іншу політику.

"Тільки одразу нехай нічого не ламає, а так, як я робив, — спираючись на плечі сильних, на те, що є, спокійно еволюційно розвивав країну, щоб не було цієї ломки революційної. А якщо він переконає суспільство, що треба йти до якогось іншого стану, — заради Бога", - додав Лукашенко.

