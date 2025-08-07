Лукашенко готує армію до придушення протестів і посилення контролю над суспільством, - СЗР

Згідно з проєктом нового закону "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони" радикально змінюються підходи до безпеки в Білорусі: білоруська армія отримує ширші повноваження, зокрема щодо дій усередині країни.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Центральний акцент – на силовій складовій. Якщо раніше оборона визначалася як сукупність політичних, правових та соціально-економічних заходів, то тепер у пріоритеті – саме збройний захист. Згідно з оновленням, армія в умовах війни має не лише відбивати агресію, а й "завдавати поразки супротивнику" з метою укладення миру на умовах, що відповідають національним інтересам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Парламент Білорусі дозволив застосовувати бойову техніку проти громадян

У розвідці зауважують, що особливу увагу привертає розширення функцій армії в мирний час. Військові офіційно залучаються до запобігання внутрішньому збройному конфлікту, участі в інформаційному протистоянні "в інтересах держави", реагування на внутрішні кризи та кризи в союзних країнах, а також протидії прикордонним провокаціям.

"Крім того, вводиться ширше тлумачення підстав для оголошення воєнного стану: тепер це можливо не лише у випадку нападу на білорусь, а й на Союзну державу або країну-члена ОДКБ", - додали в СЗР.

Також читайте: Проти Лукашенка подали позов до Гааги - звинувачують у геноциді та злочинах проти людяності